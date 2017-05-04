DaddyOFive isimli YouTube kanalı üzerinden beş çocuğuna yaptığı şakaların videolarını yayınlayan baba ve üvey anne, çocuklarından iki tanesinin velayetini kaybetti.

Toplam 759 bin takipçili DaddyOFive isimli YouTube kanalındaki videolarından bir tanesinde en küçük birey Cody, yere dökülen mürekkep yüzünden babası ve üvey annesi tarafından suçlanınca ağlamaya başlıyor.

Diğer videolarda Cody’ye bir başka aile tarafından evlat edinildiğinin söylenmesi, babasının ittirdiği çocuğun burnunun kanaması gibi olaylar yaşanıyor.

Sosyal medyada ebeveynler hakkında bu şakaların çocukları istismar ettiği yönünde tepkiler çoğalınca Mike ve Heather çifti, bir özür videosu yayınlamıştı. Videoların gerçek olmadığın belirten ebeveynler, daha önce çocuklara taciz uygulandığı iddiasıyla haklarında bir soruşturma açıldığını fakat aklandıklarını duyurdular.

Yapılan eleştirilerin dozajının tekrar artması sonrası baba Mike Martin, Twitter hesabından ailesini korumak adına videoları sildiğini duyurdu. Buna rağmen gelişen hukuksal işlemler sonrası ailenin iki küçük çocuğu Cody ve Emma’nın velayeti, çocukların biyolojik annesi olan Rose Hall’ verildi. Hall ve Avukatı Tim Conlon, YouTube’da yayınladıkları bir video ile çocuklarının artık ‘normale’ döndüklerini söylediler. Anne Hall, olayla ilgili şu cümleyi sarf etti: “Çocuklarımın taciz edildiğini görmek çok can yakıcı ve rahatsız edici."