YouTube'un çocuk uygulaması YouTube Kids, aldığı ağır eleştirilerden sonra yeni bir özelliği sunmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre YouTube Kids, sadece insanlar tarafından onaylanan içerikleri gösterme seçeneğine sahip olacak.

YouTube'un video öneri algoritması, zaman zaman çocuklar için zararlı olabilecek içerikleri önerebiliyor. Otomatik oynatma seçeneğini de göz önünde bulundurduğumuzda YouTube, küçük çocuklar için kötü bir sosyal ağ olabilir. Bu durumun önüne geçmek isteyen YouTube, 'YouTube Kids' adındaki uygulamasında sadece insanlar tarafından onaylanan içerikleri barındıracak.

YouTube Kids'in editörleri tarafından seçilecek videolar sayesinde, çocukların kötü içerikle karşılaşma ihtimali en aza inecek. YouTube algoritması yerine insan faktörünü kullanarak çocukları koruma altına alan YouTube, bu konuda aldığı eleştiriler sonucu kendini geliştirmek için uğraşıyor.

YouTube'un sunduğu bu yeni özellik, ebeveynler tarafından seçilebilir olacak. Yani YouTube Kids platformunun filtrelemesini yeterli bulmayan ebeveynler, çocuklarının sadece gerçek insanlar tarafından seçilen videoları izlemesini sağlayabilecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? YouTube'un küçük çocukların gelişimine zararlı olduğunu düşünüyor musunuz?