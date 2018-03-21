Ebeveynlerin, çocuklarını sakıncalı içeriklerden koruyabilmek için tercih ettiği Youtube Kids platformu, son günlerde sakıncalı videolar içerdiği gerekçesi ile sıkça gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde çocuk kullanıcılara komplo teorileri önermesi ile gündeme gelen Youtube Çocuk, şimdi de hava tabancasının evde nasıl yapılacağını anlatan bir video içerdiği gerekçesiyle tepkileri üzerine çekti. Çocukların Youtube kullanırken şiddet, korku ya da çocuk psikolojisine zarar verecek içerikler barındıran videolara erişmesini engellemek için sunulan platform, gerektiği kadar titiz davranmamakla suçlanıyor.

Söz konusu videonun süresi dört dakika ve evde silah yapımı ve atış görüntüleri içeriyor. 3.6 milyon kez izlenen video, platformda 'gun' araması yapıldığında çocukların karşısına çıkıyor. Video boyunca siyah ceketli bir adam adım adım hava tabancası yapımını anlatıyor ve sonrasında karşısında duran hedefe atışlar yapıyor. Videonun gündeme gelmesinden sonra durumun ciddiyetini göstermek için iki sene önce böyle bir silah yüzünden hayatını kaybeden 13 yaşındaki Ben Wragge'nin talihsiz hikayesi de hatırlatıldı ve böyle bir videonun çocuklar için kurulmuş bir platformda yer almasının ne kadar kötü sonuçlara sebebiyet verebileceği bir kez daha gözler önüne serildi.

Platformda bulunan ve tepki çeken bir diğer içerik ise Rolf Harris ve Jimmy Savile'nin programlarından sahneler içeren video oldu. Bu iki isim de tecavüz ve pedofili suçları ile anılmış isimler. Youtube yetkilileri, çıkan son haberlerden sonra platformda yer alan videolar ile ilgili daha titiz davranacaklarını söylemişlerdi ancak görünüşe bakılırsa sözlerini henüz yerine getirememişler ve bu son videolar da çok tepki çekeceğe benziyor.