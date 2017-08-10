Facebook, üzerinde çalıştığı 'İzle' sekmesi ile diğer video içerik platformlarına rakip olacak.

Facebook yeni bir savaşa girmek üzere. Şirket yarın küçük bir kullanıcı kitlesine açacağı 'İzle' sekmesi ile YouTube, Netflix gibi video platformlarıyla rekabete girmeye hazırlanıyor. Başlangıçta mevcut video üreticilerinin videolarını sunacak sekme, ilerleyen zamanlarda ilgi alanlarınıza göre önerilerde bulunacak. Deneme aşamasına dahil ettiği kullanıcılar yarın iOS, Android, Web ve TV uygulamaları içinden 'İzle' sekmesine ulaşabilecekler.

Başlangıç olarak günlük vloglar çeken Nas Daily, interaktif şovlar yapan motivasyonel konuşmacı Gabby Bernstein ve profesyonal şeflerle yemek yapan Tastemade'in videoları 'izle' sekmesinde bulunacak. Facebook, Major League Beyzbol karşılaşmalarını da haftanın bir günü canlı olarak yayınlamak için anlaşma yaptı.

Eğer Facebook başarılı olursa, reklamlar gösterebileceği yeni bir sisteme de kavuşmuş olacak ve ciddi bir gelir kaynağı elde edecek. Facebook gelirlerin %45'inin kendine kalmasını planlıyor. Kalan %55'lik kısım ise maliyetler, vergiler ve içerik üreticilerine gidecek. Ancak öncelikle Facebook'un, kullanıcıların videoların ortasında çıkacak reklamları ne kadar izleyeceğini ve tıklayacağını öğrenmesi gerekiyor.

Facebook'un videolara bu kadar önem vermesinin nedeni yalnızca 2 milyar kullanıcıyı ekrana kitliyor olması değil, videoların ciddi bir fikir paylaşım noktası olması. Facebook'un video yapım müdürü Daniel Danker, insanların videoları arkadaşları sayesinde keşfettiğini, arkaşları ile videolar üzerine konuştuğunu, sevdikleri dizilerin bölümleri hakkında konuşmak için gruplar oluşturduğunu ve bunun videoların birleştirici gücünü gösterdiğini söyledi.

Facebook 'izle' sekmesini iki ana kategoriye ayırıyor. Önerilenler ve Listeler. Önerilenler kısmında ilgi alanınıza göre çeşitli video tavsiyeleri bulunacak. Ayrıca kendi içinde 'arkadaşların izledikleri', 'en çok konuşulanlar' gibi alt kategorileri de olacak. Listeler kısmında ise beğendiğiniz ya da daha sonra izlemek istediğiniz videolar, ayrıca beğendiğiniz videoları takip ederseniz, serilerin yeni bölümleri izleme listesinde yer alacak.

Facebook'un başarılı olması için büyük avantajları var. Bunlardan ilki tabiki 2 milyar kullanıcıya sahip olması. Ayrıca Facebook'un ana sayfaları videoların çok hızlı yayılmasına olanak sağlıyor. Bunun dışında son dönemde giderek artan bir video üretim ve tüketim alışkanlığı var. Facebook bundan faydalanmak istiyor elbette. Facebook canlı yayın özelliğini getirirken de çok umutluydu ancak pek umduğunu alabildiğini söyleyemeyiz.

Facebook'un dezavantajları da az değil. Öncelikle karşısında 12 yıllık tecrübesiyle YouTube duruyor. Ayrıca Netflix ve Amazon da çok ciddi video platformları. Bu yüzden Facebook hem çok iyi hem de yenilikçi olmak zorunda. Yine de diğer video platformlarının Facebook'u hafife alması çok mantıklı olmaz. Çünkü hem çok zenginler hem de çok sabırlılar. Facebook, güçlü geliştirici ekibiyle bu işte de başarılı olabilir.