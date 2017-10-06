Geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırısının ardından YouTube aramasıyla doğru haberlere ulaşmak isteyen kullanıcılar, bunun yerine yanlış ya da nefret içerikli videolarla karşılaştılar.

Las Vegas saldırısının ardından arama yapan kullanıcıların nefret ve yanlış bilgiler içeren videolarla karşılaşması sebebiyle YouTube, arama motorunun algoritmasını daha güvenilir ve dürüst kaynakları gösterecek şekilde düzenledi.

Raporlara göre Salı günü, yani olay günü, "Las Vegas shooting" aramasında gösterilen beşinci sonuç, birden çok saldırganın varlığını ifade ediyordu ancak yerel otoritelerden yapılan açıklamalara göre sadece tek saldırgan olayı gerçekleştirmişti. Bunun yanında "Proof Las Vegas Shooting Was a FALSE FLAG attack—Shooter on 4th Floor," videosu da aynı şekilde yanlış bilgi içeriyordu, 27 saat içinde 1.1 milyon izlenme alan video YouTube tarafından Çarşamba günü kaldırıldı.

YouTube, yaşanan aksiliklerin ve kötü deneyimlerin ardından arama algoritmasında düzenlemeye giderek daha güvenilir kaynakları önermeye başladı. Bu güvenilir kaynakları neye göre seçtiğini açıklamayan platform, "İş habere geldiğinde, binlerce haber yayıncısından değişik görüş açılarına sahibiz" dedi.

Benzer bir talihsizliği YouTube'ın sahibi Google da yaşayarak özür dilemek zorunda kalmıştı. Aynı olayın ardından yapılan aramada Google, yanlış bilgiler içeren bir 4chan haberini "En İyi Haberler" sekmesinde göstermişti. Facebook da aynı şekilde olayın ardından şaka yapan insanlar ve dolandırıcıların gönderileriyle dolup taşmıştı.