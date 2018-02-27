Bir süre önce Japonya’da halk arasında “intihar ormanı” olarak bilinen bir bölgede video çeken ve YouTube tarafından yaptırım yiyen Logan Paul, tüm tartışmaların odağında platformun çektiği reklam geliri desteğini 18 gün sonra geri aldı.

Logan Paul, dünyanın en çok tanınan video blog simalarından birisi ve 15 milyonu aşkın abonesine yayın yapıyor. Bu işten milyonlarca dolar para kazandığı için bir medya yüzü haline gelmiş durumda. Yani söyledikleri, yaptıkları ve düşündükleriyle topluma ve özellikle genç izleyicilerine örnek oluyor.

2018’in ilk günü yayınladığı Japonya’da çekilen bir videoda Paul, intihar eden birinin cesedine yaklaşıp düşüncesizce onun mektubunu okuyor ve yanındaki arkadaşlarıyla şakalar yapıyor. Başta Japonya halkından gelen tepki gün geçtikçe küresel bir hal alıyor ve bu tarz içeriklerin intihar psikolojine etkisi büyük sükse yaratıyor. Logan Paul özür diliyor, 1 ay boyunca eğlenceli bir içerik yüklemiyor ve ardından “İntihar bilinci” isimli bir videoyla geri dönüyor. Sonrasında ise her zamanki eğlenceli içeriklerine kaldığı yerden devam ediyor. (Videoda tam uyumlu Türkçe altyazı desteği bulunuyor)

YouTube, artan tepkilerin üzerine Logan Paul’un videolarındaki reklam geliri desteğini kaldırıyor. Paul zaten medya ortaklıkları ve sponsorluklarla aynı şekilde para kazanıyor ve her seferinde pişmanlığını dile getiriyor. Onu hala affetmeyen ciddi bir kitlenin varlığını bildiğinden konuya daha hassas yaklaşıyor. YouTube’un Logan konusunda alınan kararlarındaki ısrarcı yavaşlığı ise reklam desteğinin geri getirilmesinde o kadar da etkili olmadı.

18 gün boyunca reklam geliri elde edemeyen Logan Paul, her şeye rağmen 90 gün boyunca YouTube tarafından sıkı denetim altında tutulacak. Bazı uzmanlar YouTube’un bu tarz içerik üreticilerine karşı yumuşak bir tavır takındıklarını söylüyorlar. Hatta Paul’un kanalının kapatılması gerektiğine yönelik fikir bildiren büyük bir kitle daha var.

Gene de Logan Paul’un içerikleri Google’ın Önerilen içerik servisinden faydalanamayacak. Yani reklam gelirini organik trafikten kazanacak. 90 günün ardından muhtemelen standart servisler, Paul’un kullanımına tekrar açılacaktır.

Logan her ne kadar yaptığı ayıptan sonra toplum tarafından dersini almış olsa da, YouTube’un kararsız tavrı daha büyük tartışmalara yol açacak gibi gözüküyor.