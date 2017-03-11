YouTube Milyoneri PewDiePie Hakkında Bilinmeyenler

İnternet dünyasının getirdiği belki de en medyatik isimlerden PewDiePie hakkında bilmediklerinizi yazdık.

Namıdiğer PewDiePie ya da gerçek adıyla Felix Arvid Ulf Kjellberg (biz ona lakabıyla seslenmeye devam edelim) henüz 27 yaşında olmasına rağmen internet sayesinde bulduğu şöhretle medyatik bir isim haline gelmeyi başardı.

Geçtiğimiz hafta sonu Amerika’nın meşhur gece yarısı şovları olan The Late Show programlarından birine konuk olan Felix, sunucu Stepha Colbert tarafından “İmparatorun burada olmasını sağlayan internete teşekkür ederim” sözleriyle övüldü.

İnternet dünyasında kitlesel olmayı başarmış öncü bir yayıncı seçmek gerekirse elbette Felix bu listenin başında gelecektir. Nitekim Kendisinin an itibariyle sahibi olduğu Youtube kanalında 55 milyona yaklaşan abone sayısı ile 30 milyonun üzerinde aktif takipçiye sahip. Gerçek dünyayı Youtube ile karşılaştıracak olursak Felix, internet dünyasının LeBron James’i diyebiliriz. İşte internetin haşarı meşuru PewDiePie hakkında bilmedikleriniz:

Youtube kanalındaki ‘PewDiePie’ adı nereden geliyor?

Anamızın, danamızın ve hatta manav Osman Amca’nın bile duyduğu bir isim haline gelen Felix, gerçek adından çok bilinen “PewDiePie” adının nasıl oluştuğunu anlattı. İlk Youtube kanalını “PewDie” adıyla 2006 senesinde açmış, fakat giriş bilgilerini unutunca kanalı bir daha aktif olarak kullanamamış. Merak edenleriniz için az sayıda video bulunmasına rağmen 440 bin aboneye yaklaşmış kanal hemen burada.

Felix’in dediğine göre “Pew” nağmeli okunduğunda lazer sesi çıkarttığı için, “Die” kelimesini de bildiğimiz “Öl” anlamına geldiği için kullanmış. Türkçe’de pek bir anlam çıkaramasak da “Öldün Çık!” kelimeleri Felix’in anlatmaya çalıştığı şeye çok yakın. İlk kanalını kaybettikten sonra PewDie2 ismi ile devam etmeyi uygun görmediğini ve kekleri çok sevdiği için PewDie’ın sonuna bir de “Pie” ekleyivermiş.

Forbes ekonomi analistlerine göre Felix beklenenden daha az para kazanıyor.

Bir çok kişinin dilini dimağını kurutacak bir parayı zaten kazanan Pew, yılda 7.4 milyon dolar (düz hesap 30 milyon TL) gelir elde edince okuduğu okulu bırakmış. Ancak bazı ekonomistlere göre bulunduğu medyatik konum itibariyle daha fazla para kazanması gerekiyor.

Forbes analisti Michael Thomason, "Reklam analitiği şirketi Emarketer, 2013 yılında YouTube'un reklam gelirinden 5,6 milyar dolar kazanacağını ve bunun neticesinde, CBS'in internet televizyonun desteğiyle toplam reklam gelirinden 8.5 milyar dolara ulaştığını tahmin ediyor" dedi. CBS'in o yıl en çok beğenilen komedi dizisi The Big Bang Theory, haftada ortalama 18.7 milyon görüntüleme elde ediyordu. Bu, PewDiePie’ın şu an ki abonelerinin yarısından biraz daha az. Uzmanlar, CBS'in haftada yalnızca 6.55 milyon dolarlık reklam geliri elde ettiğini tahmin ediyorlar. Bu da bir hafta içinde CBS’in kazandığı miktarın, bir yıl içinde Felix'in kazandığı miktarla eşit olduğunu gösteriyor. Kişisel olarak açılan kanallar, bir kişiye yetecek hatta yedi sülalesini doyuracak miktarlarda paralar kazanabilir. Yetmedi mi bu kadar para Kjellberg?



PewDiePie’ın fan topluluğu ‘Bro Army’ çevrimiçi bir hayran ordusu gibi

“Bro” teriminin Amerika’da argo kelimelere dahil olduğunu bilen bilir. Tıpkı ırkçı bir tavırda olan “Nigga” kelimesi de argo cümleler içinde kullanıla kullanıla ABD’nin kültüründe argo olarak yerini buldu. Felix’in İsviçreli olmasından mıdır? Bilinmez. Ancak o hayranlarıyla “Bro Fist” adını verdiği kardeş tokuşturması yoluyla selamlaşıyor. Rakiplerinin mutlu olması için bir dönem hayranlarıyla dalga geçen videolar yayınlayıp, yorumları devre dışı bıraksa da sahip olduğu Bro Army topluluğu sadakatinden vazgeçmedi. 50 milyon abone barajına ulaştığında Youtube’un ona plaket gönderme yerine bir “Bro Fist” heykeli göndermesinin sebebi de bu olsa gerek.

Bir servete mal olan ‘Şaka’

Felix, espri anlayışı ve eğlenceli diyaloglarıyla topladığı milyonlarca takipçiyi sürekli yaptığı o muzip esprilerle güldürüyor. 2016 sonlarından 2017 başlarına uzanan son süreçte Felix, bazı şakaların dozunu kaçırmışa benziyor. Wall Street Journal gazetesinin bir incelemesi sonucunda altı aylık bir sürede, Hitler, Nazi selamları ve resimleri de dahil olmak üzere, anti-semitik görüntüler içeren dokuz farklı video yayınladığı tespitini içerdi. İki genç Hintli’nin tuttuğu “Tüm yahudilere ölüm!” yazılı kartonla çekilmiş fotoğrafı kullanıp ‘şaka’ amaçlı bir video yayınlayınca Felix için işler çığrından çıktı.

"Yarattığım içeriği eğlence amacıyla yayınlıyorum, ciddi bir siyasi yorum için düşünmüyor, yapmıyorum." açıklaması Felix’in sponsorları için yeterli değildi. Nefret gruplarını herhangi bir şekilde desteklemediği konusunda ısrarcı olsa da Disney, 13 Şubat 2017'de YouTube yıldızı ile olan ilişkisini kestiğini açıkladı. Ertesi gün YouTube, Felix’in orijinal YouTube Red serisi ‘Scare PewDiePie'yi yayınfan kaldırıp, Google'ın reklamcılık programından çıkardı. PewDiePie kanalı, milyonlarca abonesi ve YouTube videolarında düzenli para getirse de Felix, bu iki ortaklığın bozulmasından büyük bir mali darbe yedi.

Hayırsever profiliyle PewDiePie

Hayır severlik konusunda hayranları ile gücünü birleştiren Felix, 630 bin doların ‘Save the Children’ derneğine, 417 bin doların ‘Charity: Water’ derneğine ve ne kadar olduğu bilinmeyen binlerce doları da St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesine bağışlanmasını sağlamış. İki sene önce yapılacak yardımlar için 1 milyon dolar sınırını aştığını dile getirdiği bir video yayınlayan Felix ve topluluğunun şu an çok daha yüksek miktarlara ulaştığı biliniyor. Ayrıca son yıllarda yardım konularını kamuoyuna açıklamadan çözmesi, kazandığı paraya yönelik var olan tepkilerden kaynaklanabilir. Yardım dediğin zaten öyle yapılır, doğrusu olmuş.

Taylor Swift’te Twitter’da kendisini takip etmesi için yıllarca yalvardı

Pew, 2013 yılından bu yana Taylor Swift’e twitterdan “senpai” adıyla sesleniyor. Japonca animeler de geçen kelime akıl hocası anlamına geliyor. 2014 yılına kadar bir sosyal medya kampanyası düzenleyip Swift’e özel videolar ve içerikler üretti hatta başkalarına hayran olmakla tehdit bile etti. Ocak 2015’te tüm çabası başarıya ulaştıve Taylor Swift onu tweetwedan takip etmeye başladı.

CutiePieMarzia gönderdiği hayran mektubuyla PewDiePie’ın aklını çeldi:

2011 yılında kanalıyla yükselişe geçen Felix, İtalyalı Marzia Bisognin’in ve arkadaşlarının dikkatini çekti. Arkadaşlarının başkısı ile ona bir hayran mektubu yollayan Marzia’ya Felix’ten cevap gecikmedi hatta kendisi direk İtalya’ya uçtu. Bir yıl sonra İsveç’e taşınan Marzia kendi Youtube kanalını açarak Felix ile birlikte yaşamaya başladı. Sonra ikili İngiltere’nin Brighton kentine taşındı. İki pug cinsi köpekleri Edgar ve Maya ile yaşamlarına orada devam ediyorlar.

Üniversite yıllarında sosisli satan bir gençti.

Heralde kimse Felix’in medyatik kişiliğinin geçmişinde endüstriyel ekonomi ve teknoloji yönetimi okuduğunu tahmin etmez. Yükselişinden sonra okulunda herşeyin yolunda gitmediğini anladıktan sonra ailesi karşı çıksa da bir işe girdiğini anlatan Felix kararından hala memnun gibi gözüküyor.

Ailesinin izinden gitmek bir diğer seçeneğiydi

Kjellberg'in ebeveynleri Johanna ve Ulf Kjellberg, İsveç'teki şirketlerinde saygın yöneticiler konumunda. PewDiePie'ın üniversite sonrasında girmeye hazırlandığı yol tıpkı ebeveynleri olacağını gösteriyordu.

Katıldığı programda "Ailem, bütün gün evde oturarak video oyunları oynamanın beni hayatta hiçbir yere götürmeyeceğini söyledi" diye konuşan Felix, "Şimdi bunu düşünüyorum, tamamen saçmaydı: ünivesitede sanayi ekonomisi okumak için bir sebebiniz olmalı. Ancak her neyse, sosisli sandviç satmaktan ve kendi oyun videolarımı hazırlamaktan mutlu oldum" dedi.