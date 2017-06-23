YouTube, Videoları Farklı Ekran Boyutlarında Gösterecek!

YouTube, çoğu kullanıcının hoşuna gidecek yeni bir özelliği kullanıma sunuyor.

Bu hafta YouTube açısından oldukça yoğun geçiyor dersek yanlış olmaz. Google bünyesindeki video paylaşım devi YouTube, ilk olarak Red platformuna özel, 6 yeni şovu tanıttı, daha sonrasında ise VR kullanıcılarının YouTube deneyimini arttıracak yeni VR180 teknolojisini duyurdu. Şimdi ise hem mobil, hem de web için YouTube platformlarına gelen bazı yenilikler mevcut.

Mobil uygulama konusunda bazı iyileştirmeler yapan YouTube, mobil kullanıcıların video ekranlarını istedikleri boyutta ayarlamalarına da olanak tanıyacak. DSLR, kare, 4:3 ya da 16:9 boyutlarındaki videoalar, orijinal boyutlarında mobil cihaz ekranlarına sığabilecek.

Ayrıca masaüstü uygulaması için de yeni bir tasarım geliştiren YouTube, beyaz ton ağırlıklı bir görüntü sunmayı amaçlamakta. Özellikle sinema modu seçeneğinde yapılan yenilikler fazlasıyla göze çarpıyor. Sinema moduna aldığınız videolar artık tam ortada ve daha üst kısımda yer alacak. Ayrıca daha sinematik bir görüntü sunmak isteyen YouTube, sinema modu esnasında üst kısımdaki paneli de otomatik olarak siyah yapacak. Bunun yanı sıra YouTube arayüzü de komple siyah yapma seçeneği mevcut.