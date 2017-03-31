YouTube Mobil Uygulamasında Yorum Yapmak Artık Çok Kolay!

Google test ettiği yeni bir tasarımı basına sundu. Artık yorum yapmak ve yorumlara göz atmak daha kolay olacak.

Gün geçtikçe geliştirilen tüm Google uygulamaları arasında YouTube en önemli örneklerden biridir. YouTube, değişikliklerin büyük veya küçük olmasına bakılmaksızın, her zaman bir çeşit yenilikle birlikte geliyor.

Test aşamasında olan yeni özellik, kullanıcı arayüzünün kalıcı bir parçası yerine açılır pencere haline getirilen yorumlar bölümünü, artık 'beğenilme' ve 'beğenmeme' işlevlerinin yanında bir simge haline getirecek. Yorumlara bakma için mobil ekrandaki tonla önerilen videoyu kaydırmak zorunda kalmayacağız

(ilk iki resim eski, son ikisi yeni)

“Beğen, beğenme” ve “Paylaş” simgelerinin yanında yer alan yeni bir açıklama düğmesiyle açtığınız bir pop-up şeklinde buton yorumlara direk gitmemizi sağlayacak. Görüntülerde yer alan “Kaydetme” işlevinin bu testin bir parçası olmadığını YouTube Red’in bir özelliği olduğunu belirtelim, kafanız karışmasın.

Yeni yorumlar simgesi aynı zamanda insanların yaptığı yorum sayısını da görüntüleyecek;Hemen aşağıda nasıl gözükeceğine dair bir video da var:

Bu değişiklikle birlikte yorumlar bölümünü görüntülemek için yukarıda gördüğünüz konuşma balonu şeklindeki yorum simgesini tıklamanız gerekmekte. Videonun altında genişleyerek açılan yorumlar penceresi daha interaktif bir çözüm olacak doğrusu.

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