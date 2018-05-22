Uzun yıllardır merakla beklenen Youtube Music, nihayet geldi, ancak şu an için yalnızca bazı şanslı kullanıcılar uygulamaya erişebiliyor.

YouTube Music, geçtiğimiz günlerde verdiği güzel haberle yakın zamanda geleceğini duyurmuştu. Senelerdir herkesin merakla beklediği uygulama; Spotify ve Apple Music gibi pek çok uygulamaya rakip olacak. Bugün itibari ile Yeni Zelanda, Güney Kore, Avustralya ve Amerika'da erken erişimle kullanıma sunulan uygulamanın yakın zamanda tüm ülkelerde açılması umut ediliyor.

Uygulama, pek çok kullanışlı özellikle birlikte gelecek. Youtube arama geçmişiniz ve müzik listeleriniz YouTube Music'te öneriler oluşturulması için kullanılacak ve bu önerilerin tamamen bireysel zevklerinize hitap etmesi oldukça başarılı. Uygulamanın nasıl görüneceğine ve nasıl kullanılacağına dair bir video da yayınlanmış durumda. Kısa bir bakış atarak soru işaretlerinizi giderebilirsiniz.

Eğer uygulamayı çıkar çıkmaz indirmek ve hemen deneyimlemek isterseniz buraya tıklayarak uygulama ülkemizde kullanıma sunulduğunda haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda eğer Google Play Music kullanıcısıysanız, bu senenin sonunda Google Play Music'in kapatılarak Youtube Music ile hizmet vereceğini de hatırlatmaakta fayda var.