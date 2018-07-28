Youtube Music'in Geliştirilmesi Gereken 5 Özelliği

Youtube Music çıktığından beri gelen geri bildirimlere göre yenilikler yapıyor veya yapma hazırlıklarına giriştiklerini belirtiyor. Fakat an itibariyle hala geliştirilmesi gereken yönler mevcut.

Her ne kadar Youtube Music sektörde önemli bir yer edinmek istese de, şu an için servisin diğer uygulamalara kıyasla artı bir yönü pek yok. Dolayısıyla bir şeyler geliştirilmeden, kullanıcı sayısı artırmak pek mümkün görünmüyor.

Peki Youtube Music, hangi alanlarda kendini geliştirmeli? Gelin birlikte inceleyelim:

1. Mobil ve web uygulamaları fazlasıyla basit.

Bu basitlik sadece "Müziğimi dinler geçerim" diyenler için işe gelebilecek olsa bile, daha ciddi müzikseverler için yetersiz kalıyor. Genelde uygulamaya ücret verecek kesim de bu ikinci gruptakiler olduğu için, bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor. Arama yapıp çalma listesi düzenledikten sonra geriye yapılabilecek fazla bir şey kalmıyor. Bu yönüyle uygulama sadece ücretsiz Youtube kullanımına benziyor.

2. Müzik kalitesi standart değil.

Youtube Music'in en güçlü alanlarından biri aynı zamanda en büyük zayıflıklarından da biri. Bazı şarkılar için ses kayıtlarını ya da cover videolarını, konser videolarını ve resmi kliplerini görebiliyorsunuz. Fakat bu durum neticesinde hem ses seviyesi, hem kayıt kalitesi, hem de bitrate bakımından tutarlı bir çalma listesi hazırlamak mümkün olmuyor. Youtube bu konuda sadece ses kayıtlarından oluşan bir kütüphane hazırlamaya çalışıyor.

3. Arama özelliği fazlasıyla kısıtlı.

Youtube Music'te şarkıların adını bilmeseniz bile şarkılara ulaşabilme gibi bir özellik var. Örneğin "Justin Timberlake yeni şarkı 2018" yazınca bile direkt yeni şarkısı önünüze çıkabiliyor, diğer müzik platformlarında bu özellik yok. Fakat şarkı, sanatçı ve albüm adıyla arama yapma dışında aramaları tür, yıl gibi özelliklerle daraltma şansınız bulunmuyor. Bu nedenle bu konuda bir çalışma yapılması bekleniyor.

4. Çalma listeleri bölümü fazlasıyla karmaşık.

Uygulamada yaptığınız tüm çalma listeleri, normal Youtube platformunda gözüktüğü gibi gözüküyor ve bu konuda pek bir değişim yapılamıyor. Örneğin yaz günü mixleriniz ile favori kedi videosu çalma listeleriniz bir arada olunca işler baya karmaşık oluyor. O yüzden çalma listesi gruplandırması şart gibi duruyor.

5. "Öneriler" özelliğinin geliştirilmesi gerekiyor.

Youtube Music'in öneriler özelliği, pek yeni bir şeyler sunamıyor. Spotify'ın sunduğu günlük ve haftalık çalma listelerine kıyasla Youtube Music'in "Your Mixtape" çalma listesi henüz istenilen seviyede değil. Yine de bu özelliğin zamanla düzelmesi bekleniyor.