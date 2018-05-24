Google'ın açıklamasına göre YouTube Music, kullanıcı yüklemeleri de dahil olmak üzere Play Music'in tüm sevilen özelliklerine sahip olacak.

Google, uzun süredir beklenen YouTube Music uygulamasını nihayet resmi olarak tanıttı. Şirketin Spotify ve Apple Music ile yarışacağı yeni bir ücretli müzik servisi olan YouTube Music şu an için sınırlı sayıda kullanıcının erişimine açılmış olsa da, ilerleyen süreçte tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Tahmin edebileceğiniz gibi YouTube Music, Google Play Music’in sonunu hazırlamış oluyor. Play Music yalnızca bir müzik servisi değil, aynı zamanda da bir kullanıcı kütüphanesiydi. Play Music ise yalnızca bir müzik servisi. Hal böyle olunca da binlerce Play Music kullanıcısının aklında tek bir soru beliriyor; Play Music kullanıcı yüklemelerine ne olacak?

Google, 2019 yılı içinde Play Music abonelerinin YouTube Music’e geçişini tamamlamayı hedefliyor. Fakat şirket bu konuda kesinlikle aceleci değil. Bu nedenle geçiş süreci daha ileri bir tarihte de tamamlanabilir. Google’ın Play Music kullanıcılarına asıl güzel haberi ise YouTube Music’e geçtiklerinde kişisel kütüphanelerini de taşıyabilecek olmaları.

Özellikle Amazon Music’in tüm kullanıcı yüklemelerini kaldırması, YouTube Music’in de benzer bir politika izleyebileceği endişesini beraberinde getirmişti. Fakat Google, kullanıcı yüklemeleri de dahil olmak üzere Play Music’in sevilen tüm özelliklerinin YouTube Music’e taşınacağını onayladı.