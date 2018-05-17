YouTube'un son 3 senedir davetiye sistemiyle ve çok kısıtlı bir kitleyle denemeye devam ettiği müzik dinleme servisinin artık eli kulağında. Peki bizleri neler bekliyor?

YouTube'un uzunca süredir üzerinde çalıştığı yeni projesinde sona geliyoruz. Hem paralı, hem reklamlı olmak üzere farklı versiyonlarla gelecek olan, Spotify ve Apple Music'e büyük bir rakip olmaya hazırlanan YouTube Music ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

YouTube Music'te Bizleri Neler Bekliyor?

Salı günü ilk etapta Yeni Zelanda, Güney Kore, Avustralya ve Meksika'da hizmete açılacak. Diğer ülkelere de kısa sürede açılması planlanıyor.

2 farklı üyelik modeli bulunacak: Aylık 10 dolarlık premium hizmeti ve reklamlı ücretsiz versiyon. Bununla birlikte YouTube Red hizmeti de YouTube Premium olarak değişecek.

YouTube arama geçmişiniz ve geçmişte dinlediğiniz müzikler, YouTube Music'te sizlere müzik tavsiyesi yapmak için kullanılacak.

YouTube Music, Google Asistan'a tam destek verecek.

Uygulama için hem yeniden dizayn edilmiş bir mobil aplikasyon, hem de bilgisayardan kullanmak isteyenler için bir masaüstü yazılım geliyor. Oldukça minimal ve hızlı bir arayüz olması bekleniyor.

Takip ettiğiniz sanatçıların yeni parçaları ve albümleri, gözden kaçırmamanız için YouTube Music'in ana sayfasındada dikkatinizi çekecek bir biçimde yayınlanacak.

Google Play Music hizmeti, yıl sonuna değin tamamen kapatılarak YouTube Music'e kaydırılacak.

Hizmetin ülkemizde ne zaman kullanıma açılacağı şu an için muamma. Türkiye'de devreye girdiği anda haberdar olmak isterseniz, buraya tıklayarak mail listesine kayıt olabilirsiniz.