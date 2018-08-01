YouTube Müzik Daha İyi Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor

Yaşımız, cinsiyetimiz ya da internet dünyasına karşı görüşümüz ne olursa olsun bir noktada hepimiz YouTube’a ihtiyaç duyuyoruz. Eğer sizler de bu platformun gelişeceğine inanıyorsanız, doğru düşündüğünüzü söyleyebiliriz.

YouTube sunduğu farklı türdeki çeşitli içeriklerle ve kullanım kolaylığı ile gönlümüzü çeliyor. Şimdilerde küçük yaştaki çocukların dahi sorunsuzca kullanabildiği YouTube, kendini geliştirmeye ve rakiplerinin arasından sıyrılmaya çalışıyor. Bu noktada söylemeliyiz ki YouTube Müzik’e önümüzdeki iki hafta içerisinde yeni özellikler eklenecek.

YouTube Müzik, geçtiğimiz Mayıs ayında karma incelemelere başladı. YouTube Müzik’te önceleri şarkı kataloğu Apple Müzik ve Spotify ile eşleşse de bu mecrada bazı önemli özellikler kaçabiliyordu. Örneğin kayıtlı albümleri alfabetik olarak sıralamak kadar basit bir işlevi gerçekleştirmeyen YouTube Müzik, farkında olduğu eksikleri bir bir düzeltecek. Muhtemelen önümüzdeki iki hafta içerisinde çok daha iyi bir hal alacak olan platform, sonrasında çoğu Spotify ve Fizy kullanıcısını da kendi bünyesine çekecektir.

Bunlara ek olarak konu hakkında konuşan YouTube yetkilileri, önemli bir yabancı kaynağa düzenli olarak iki haftada bir YouTube Müzik için güncelleştirme yapacaklarını belirtti. Müzik indirme ve ses kalitesi değerleri ile de ilgilenecek olan YouTube, güncellemeler sonrasında sizlere istediğiniz şarkıyı orta veya yüksek kalitede indirme şansı sunacak.