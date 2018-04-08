'Rousseau' adlı YouTube kanalı, eğer bir klasik müzik tutkunuysanız ya da müziğe dair her şeyi seviyorsanız ilginizi epey çekebilir.

Eğer Mozart, Rahmaninov gibi klasik müziklerin, teknolojiyle buluşması hoşunuza gidiyorsa bu YouTube kanalı tam da size göre. Rousseau adlı YouTube kanalı, neredeyse herkesin aşina olduğu klasik müzikleri bir görsel şölenle birleştiriyor.

Rosseau'nun bu haftaki paylaşımı ise zamanında Ceza'nın bile üzerine rap parçası yaptığı, Türk Marşı; orijinal ismiyle 'Rondo Alla Turca' isimli Mozart bestesi. Okul zilleriyle bile zaman zaman duyabileceğiniz bu parçanın görsel kısmı ise müziğe gerçek zamanlı tepkiler gösteren bir program ile yapılıyor. Geçtiğimiz hafta ise kanalın paylaşımı Rahmaninov'dan 'Little Red Riding Hood' isimli eser oldu.

Bu tür bir program, bir Guitar Hero ya da Piano Tiles oyununa benziyor. Bu videoda gösterilen programa benzer oyunlara ve uygulamalara ilgi duyuyorsanız şayet, indirmesi tamamen ücretsiz olan Piano Tiles 2 adlı oyunu da deneyebilirsiniz. Şimdiye kadar neredeyse 1 milyar kadar indirilen bu oyun uygulaması, artık kültleşmiş klasik müzik bilginizi artıracak hem de parmak reflekslerinizi giderek geliştirecek.

Bu yeni açılmış kanalın, henüz 2 videosu ve 900 küsur takipçisi olsa da ilerleyen dönemlerde daha geniş kitlelere hitap edecek gibi görünüyor.