YouTube'un en büyük sorunlarından birisi olan çocukları istismar edici videolar, nihayet kaldırılmaya başladı. Şirket bunun için yeni adımlar atıyor.

YouTube, uzun süreden beri çocukları hedef alan rahatsız edici içeriklere karşı önlem almıyordu. Sonunda gerek medya gerekse de insanların sitemlerini duyan Google, YouTube’da çocuklara yönelik zararlı içerik paylaşan kanallara karşı savaş açtı.

Küçük çocukların üzerinde kötü bir şekilde algı oluşturan bu videoları engellemek isteyen Google, bunun için özel bir makine öğrenme algoritması üzerinde çalışıyor. YouTube Kids bölümünde yer alan videoları bu algoritma ile seçtiğini belirten şirket, bu zamana kadar bu tarz videoların insanlar tarafından incelenmediğini açıkladı. Her gün milyonlarca yeni video eklenen bir platform için anlaşılabilir bir durum.

YouTube, bunun dışında cinsel içerikli veya yıpratıcı yorumları engellemeye hazırlanıyor. Reşit olmayan YouTuber’ların sayfasında bu tarz yorumları kapatmaya hazırlanan YouTube, bunların dışında topluluk standartlarına uyan videoların oluşturulabilmesi için kapsamlı bir rehber de yayınlayacak. YouTube’un her geçen gün daha fazla büyüdüğü düşünülürse, aynı oranda sorumluluğu da artıyor.

Bunun dışında YouTube, doğrulanan kanalları bir kez daha gözden geçirecek. Geçtiğimiz gün Buzzfeed, bazı doğrulanmış kanalların rahatsız edici içerik paylaştığını aktarmıştı. Doğrulama işleminin otomatik yapılmasından dolayı bu tarz sonuçlar çıkabiliyor, ancak YouTube’un buna karşı daha ciddi bir önlem alması bekleniyor.

Peki, siz YouTube’un çocuğunuz için uygun bir yer olduğunu düşünüyor musunuz? Biz söyleyelim, internetin kendisinde olduğu gibi YouTube da tehlikeli bir mecra. Bu yüzden küçük çocukların buraya girerken biraz daha kontrollü olmasını öneriyorum. Burada ebeveynlere büyük iş düşüyor.