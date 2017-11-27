YouTube'un otomatik tamamlama algoritması, çocukların odak noktası olduğu iğrenç ensest aramaları öneriyor.

YouTube, arama kutusuna bir şey yazdığımızda bazı tamamlayıcı kelimeler öneriyor. Bu kelimelerin çoğu suçsuz olsa bile ortaya çıkan yeni bilgiler, YouTube’un ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.

Milyonlarca videoya ev sahipliği yapan platformun otomatik tamamlama algoritmasını kötü niyetli kullanan bazı insanlar, bir takım iğrenç aramaları ön plana çıkardı. Bu yüzden en iyi niyetli kelimeler bile, gerçekten “iğrenç” sonlarla tamamlanıyor.

Genel olarak çocukları hedef alan cinsel aramaların yer aldığı YouTube otomatik tamamlama ekranı şu anda YouTube tarafından kontrol altına alınmış gibi duruyor, ancak şirketin algoritmasını değiştirmedikçe bu tarz iğrenç şeylerin önüne geçme ihtimali bulunmuyor.

Şirket bu aralar, YouTube’un başta çocuklar olmak üzere herkes için “girilebilir” yer olması için çalışıyor. Platformun algoritmasını çözen bazı insanlar ise, son derece zararlı bir videonun bile izlenmesini sağlıyor. Burada yer alan ibarelerin, forum benzeri alanlarda örgütleşen bir grup insanın aynı anda yaptığı arama sonucunda ortaya çıktığı düşünülüyor.

YouTube’un son günlerde adının bu tarz şeylerle anılması, şirketin reklam gelirlerini de düşürdü. Pek çok büyük firma, bu tarz olaylardan dolayı YouTube’dan uzaklaşma kararı aldı. Google gibi bir firmayı bu şekilde “zor duruma” sokmak çok kolay değil, ancak en kısa sürede bu tarz şeylere önlem alınması için yeni bir algoritma sistemine geçmesi gerekiyor.