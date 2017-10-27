Youtube, Para Kazanma Sisteminde Güncelleme Yaptı

Youtube, Ağustos ayından bu yana üzerinde çalıştığı güncellemeyi bugün yayınladı. Güncelleme, videolar için verilen reklamların düzenlenmesini içeriyor.

Youtube'da birkaç aydır süren ve bir milyondan fazla insanın incelemesiyle geliştirilen güncellemeyle reklamverenler için uygun olmayan videoların %30 azalacağı belirtildi. Bir blog yazısında duyurulan güncellemeyle milyonlarca daha fazla video para kazandıracak. Bu adımın Youtube ile içerik oluşturucuları arasındaki gergin havanın da bir nebze olsun azalması anlamına geliyor.

Ağustos ayında başlatılan manuel itiraz süreciyle birlikte yeni algoritmalar üç aydır incelendi ve geribildirimler çerçevesinde eğitildi. Bu da sistemin üreticiler için daha ideal olması anlamına geliyor. Fakat herşey çok da mükemmel hale gelmedi. Youtube temsilcisi yayınladığı blog yazısında sistemin güncellendiğini ancak mükemmel olmadığını vurguladı. Bu da içerik üreticilerinin hala bazı videolarının yanında reklamverenler için uygun olmadığını gösteren sarı işaretleri görebileceği anlamına geliyor. Ayrıca manuel olarak incelenen videoların da durumlarının değişmeyeceği belirtildi. Halihazırda Youtube'dan para kazanmak sanılan kadar kolay değil zira bir videodan kazanç elde etmek için en az 10 bin izlenme gerekiyor. En azından bu güncellemeyle içerik üreticileri hangi videolarının para kazanma ihtimalinin olmayacağını daha iyi anlayacak.