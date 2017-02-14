Yahudi karşıtı videosu yüzünden Disney ile anlaşması sonlanan PewDiePie'a bir sağlam darbe de YouTube'dan geldi.

Bugün ünlü YouTuber Felix Kjellberg için pek iyi bir gün değil. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoda “Death to All Jews(Tüm Yahudilere Ölüm)” yazan bir pankart tutan insanların fotoğrafını kullanması sebebi ile Disney'in sahibi olduğu Maker Studios bünyesindeki Revelmode video ağından tabiri caizse "şutlanan" Felix'e çok daha sert bir darbe YouTube'dan geldi.

YouTube Red bünyesinde 'Scare PewDiePie' programının yıldızı olan Felix'in programı, aylık 10 dolarlık premium üyelik ile izlenebilmekteydi. Fakat YouTube, Disney ile aynı sebepten ötürü şovun ikinci sezonunun iptal edildiğini duyurdu.

Fakat YouTube cephesinden PewDiePie'a gelen tek darbe bu değil. YouTube ayrıca PewDiePie'ın içeriklerini "Google Tavsiye Edilenler" kısmından da kaldırdı.Bu kısımda bulunan videolar, YouTube tarafından seçilmiş ve güvenli videolardan oluşmakta. Bu da Felix'in videosundaki Yahudi fiyaskosundan sonra 'güvenli' etiketini kaybettiği anlamına geliyor.

Disney'in hamlesinin PewDiePie için çok fazla maddi bir sıkıntı teşkil edeceğini düşünmüyorduk zira işin asıl yağlı kısmı YouTube cephesiyi. Fakat şimdi bu cepheden de böylesine ciddi bir darbe yemesi, Felix'i epey bir zor duruma sokacak gibi.

Bakalım hem Disney hem de YouTube, özür dileyip videoyu silen Felix'e yönelik affedici adımlar atacaklar mı?