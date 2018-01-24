Youtube Pozitif İçerik İçin 5 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı

Büyüdükçe içerik olarak hem faydalı ve izleyene bir şeyler katan, hem de boş içeriklerle dolu bir yer halini alan YouTube, bir şeyleri değiştirmek istiyor.

2005'te kurulduğundan beri, her yıl katlanarak büyüyen, geçtiğimiz sene itibarı ile her dakika başına 500 saatin üzerinde videonun yüklendiği YouTube, faydalı videoların yanı sıra, pekala kocaman bir içerik çöplüğü olarak da görülebilir.

Bu durumun oldukça farkında olan YouTube, 2016'da başlattığı program sonrası, şu ana değin bir çok ülkeden 39 farklı yayıncıya, 5 milyon doların üzerinde yatırımda bulunduğunu açıkladı. Programın amacı insanlarda empati uyandıran, pozitif yönde yayın yapan YouTuber kitlesinin genişletilmesi ve cesaretlendirilmesi. YouTube'un başlıca desteklediği konular ise ırkçılığa karşı yayınlar, müslüman kadınlara olan önyargıların kırılması ve göçmenlere yönelik sorunlar olarak gösteriliyor.

YouTube'un halkla ilişkiler sorumlusu ve baş yöneticisi Juniper Downs'ın açıklamaları şu şekilde: "Bu programla, önümüzdeki dönemde daha çok yayıncıyla etkileşim kuracağız. Gençlerin bilgilendirilmesi ve değişime sevk edilmesi, daha pozitif alanlara sevk edilmesi için eğitilmesi için insanları daha fazla pozitif mesajlar yaymaları için cesaretlendireceğiz."

Elbette ki bu yatırım iyi niyetli bir girişim olduğu kadar, bir yandan da bir PR çalışması. Her şeye rağmen, YouTube'un bugün arkasında bulundurduğu gücü biraz daha olumlu alanlarda kullanması çok daha yerinde olacaktır. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizle paylaşabilirsiniz.