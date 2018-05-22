YouTube, YouTube Red ve Google Music uygulamalarına son vererek yepyeni bir döneme hazırlanıyor. Peki bu yeni hizmet ilgi görmeyi hak ediyor mu?

Hem aplikasyon hem de web sitesi olarak video ve dizi izleyebileceğiniz, müzik dinleyebileceğiniz o kadar fazla platform ortaya çıkıyor ki, belki de YouTube'un başarılı olmaya devam etmesinin sebebi de bu: Alternatiflerin arasında bir süre kaybolup, tabir-i caizse kürkçü dükkanına geri dönüyorsunuz.

2005 yılında piyasaya çıkan YouTube'a an itibariyle dakika başına 400 saatlik video yükleniyor. YouTube Music, YouTube TV, YouTube Go ve son olarak YouTube Red gibi platformu çeşitlendirecek yan uygulamalar deneyen Google, en sonunda YouTube Premium paydası altında bütün ek özellik sunan servislerini toparlamaya karar verdi.

YouTube Premium Nedir?

Google'ın YouTube'a dair abonelik bazlı bir sisteme geçmesi 2014 yılına dayanıyor. İlk olarak YouTube Music Key adıyla tanıtılan bir sistemdi. O dönemler Spotify veya Apple Music gibi müzik 'stream' uygulamalarından biri değildi ve sadece bir takım ek özelliklere sahip olmanızı sağlıyordu.

Daha sonrasında Google, bu kez biraz daha farklı özelliklerle Google Music hamlesini yaptı. Daha sonrasında, bu yazının da konusu olan iki farklı sisteme indirgendi: YouTube Music ve YouTube Premium.

YouTube Premium Ne Kadar Olacak ve Özellikleri Ne?

Öncelikle üzülerek belirtmeliyiz ki Türkiye'ye özel herhangi bir fiyatlandırma politikası ufukta görünmüyor. An itibarı ile belirlenmiş fiyat $12 (yazıyı yazarken 54 TL) ve bu gerçekten bizim için fahiş denebilecek bir ücret. YouTube Red'in daha önceki fiyatı ise $10'dı.

YouTube Premium'un belki de en büyük artısı 'hepsi bir arada' bir YouTube hizmeti olması. Reklamsız video deneyimi, 30 milyondan fazla şarkılık Google Music arşivi, arka planda video ve müzik dinleyebilme ve YouTube Music aboneliği... Tüm bunlar için sadece YouTube Premium satın almanız yeterli.

Elbette ki tüm bunlar bir reklam engelleyici, bir iki program veya alternatifle elde edebileceğiniz özelliklerken tutup da ayda 50 lira vermek ister misiniz orası muamma. YouTube aslında 'hepsi bir arada' mantığını oturtmaya çalışarak hizmetlerinden maksimum verim almak isteyenlere güzel bir çözüm sunuyor. Ama şu hizmetin tek artısı benim gözümde müzik deneyimiyken ve Spotify gibi bir alternatif varken YouTube Premium, bana biraz fazla 'premium' geldi.