YouTube, Ramazan'a Özel Yoodle ve İçeriklerle Karşımızda!

YouTube, Ramazan'da kullanıcılarına özel şeyler hazırlamayı unutmadı.

Google'ın önemli günlerde hazırladığı 'Doodle'ları bilmeyeniniz, duymayanınız herhalde yoktur. İşte Google bünyesinde olan dünyanın en büyük video paylaşım ve sosyal medyanın en fazla kullanılan platformlarından olan YouTube söz konusu olduğunda da, bu Doodle'lar karşımıza Yoodle olarak çıkıyor.

Tabii YouTube, Google kadar sık bir şekilde bu Yoodle'larını değiştirmiyor. Fakat önemli gün ve dönemleri de es geçmeyi unutmuyor. İşte bu konuda YouTube'un son Yoodle'ı, Ramazan teması ile karşımıza çıkmakta.

Bugünden itibaren YouTube'un ana sayfasında yer alacak Ramazan özel Yoodle'ı, Ramazan ayı boyunca ana sayfadaki yerini koruyacak. Fakat YouTube'un Ramazan'da sunacağı şeyler sadece bunlar değil.

Ramazan'a özel içerik bölümü!

Ayrıca YouTube, hem ana sayfasında hem de 'Trend'ler' kısmında "Ramazan 2017" başlığı ile dizi, eğlence programı, yemek tarifleri vb pek çok farklı türde videonun bulunduğu özel bir bölümü de kullanıcılarına sunmakta.