Youtube Red ve Google Play Müzik Birleşiyor!

Youtube Müzik'in baş sorumlusu Lyor Cohen, Youtube Red ve Google Play Müzik'in birleşerek tek bir servis olarak sunulacağını onayladı.

Google, bir seviyeye kadar birbiriyle rekabet eden birden fazla ürün çıkarma eğiliminde olan bir firmadır. Android ve Chrome OS, mesajlaşma uygulamaları ve dahası. Ancak Google'ın mevcut iki abonelik sistemin Youtube Red ve Google Play Müzik yakında birleşecek.

Birleşme, Youtube Müzik'in başında olan Lyor Cohen tarafından 'New Music Seminar' konferansında doğrulandı. Cohen, ''Önemli olan Youtube Red ve Play Müzik'i birleştirerek tek bir çatıda sunmak'' dedi. Henüz Google'ın önündeki seçenekleri değerlendirdiğini belirten Cohen, birleşme gerçekleşmeden önce kullanıcıların bilgilendirileceğini söyledi.

Fakat bazı uzmanlar, Google'ın karışık müzik ekosistemini birleştirip toparlayabileceğinden emin olamıyorlar. Çünkğ Youtube Müzik, kliplere ve konser videolarına sahipken Play Müzik, klasik bir müzik uygulamasıdır. Youtube Red ise reklamları ve videoları kaldırmaya yarayan bir üyelik sistemidir. Hepsinden önemlisi, Youtube Red üyeliği ile Google Play Müzik üyeliği zaten geliyor.