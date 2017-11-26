YouTube Reklam Gelirinin Büyük Bir Kısmını Kaybetti

Şirketler, YouTube’da çocuk videolarına yapılan yorumlar yüzünden reklamlarının yayınlanmasını istemiyor.

YouTube,bazı kötü yorumlar sebebiyle reklam veren büyük şirketlerin aldığı karar doğrultusunda büyük bir reklam gelir kaybı yaşadı.. BuzzFeed ve Times’ın paylaştığı yazılar doğrultusunda reklamların çıktığı videolardaki içeriklerin yarattığı rahatsızlıklardan ötürü, Hp, Mars ve diğer büyük markalar reklamlarını video sitesinden çekme kararı aldı.

YouTube, rahatsızlık oluşturan videolar ile savaş halinde. Üzerine olumsuz örnek oluşturan yorumlarda eklendiğinde firma çok büyük bir sıkıntı içerisine girdi. YouTube, bir çok video için reklamları iptal etse de gözünden kaçan videolar yüzünden hem kendi reklam gelirinden oldu hem de prestijini kaybetti.

Ancak çok sayıda reklam veren müşteri, reklamlarının sıkıntı yaratacak videolarda ve yorumlarda görünmeyeceğinden emin olana kadar YouTube ile çalışmayı düşünmüyor. Küfür, ırkçılık gibi kötü yorum ve videoları filtrelemede YouTube'un son zamanlarda ki başarısızlığı, firmaya duyulan güveni oldukça sarstı.

YouTube müşterilerini geri kazanmak istiyorsa, çok daha gelişmiş güvenlik önlemleri almak zorunda.