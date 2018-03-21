Youtube, Müzik Videolarındaki Reklamları Artıracak

YouTube, müzik videolarındaki reklamları arttırarak Google Play Music ve YouTube'un birleşeceği YouTube'un yeni müzik uygulamasının kullanıcılarını arttırmayı planlıyor.

YouTube'un, YouTube Red ve Google Play Müziği bir araya getirmeye yönelik yapacağı yeni YouTube projesinin Spotify'a rakip olacağı bir sır değildi. Şimdi ise YouTube, kullanıcılarını bu premium uygulamaya yönlendirmek gayesi ile birkaç kurnazlık yapacak gibi görünüyor.

Southwest Müzik Festivali'nde müzik sektörü hakkında konuşan YouTube'un küresel müzik lideri Lyor Cohen, 'Reklamların şirketin geleceğinde büyük rol oynadığını düşündüğünü' açıkladı. Bu yeni sistemle YouTube müziklerine daha fazla reklam koymayı amaçladıklarını ancak kullacıların bundan hoşlanmayacaklarını düşündükleri için premium sürümüne yöneleceklerini ve böylece daha keyifli şekilde müzik dinleyeceklerini söyledi. Premium abonelik planı sadece reklamları kaldırmakla kalmayıp kullanıcıları özel içeriklere ve oynatma listelerine daha kolay ulaşabileceklerini de belirtti.

Cohen, YouTube'un yeni hizmeti sunulduğunda tanıtım için büyük bir pazarlama projesine sahip olduklarını doğruladı ve Cohen bu konuda oldukça iyimser. YouTube'un rakip müzik hizmetleri ile kıyaslandığında daha fazla rağbet göreceğini ve daha fazla potansiyel abone miktarına sahip olduklarını düşünmekte. YouTube henüz yayınlanmamış olan bu hizmetin başlangıç tarihini ve adını doğrulamıyor. Epey bir süredir ücretsiz olan ve giderek daha çok reklam alan YouTube'un yeni uygulaması Cohen'in dediği kadar sevilecek mi, merak konusu...