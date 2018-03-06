YouTube Remix Bu Ay Kullanıma Sunulmayacak

Bu ay kullanıma sunulması beklenen YouTube'un yeni müzik servisi Remix, anlaşılan bizi biraz daha bekletecek.

Geçtiğimiz Aralık ayının başlarında ortaya çıkan, YouTube'un Remix adlı müzik servisi beklenenin aksine bu Mart ayında tanıtılmayacak. Daha önce SXSW adlı müzik festivalinde tanıtılacağı düşünülen YouTube Remix, biraz daha gecikecek.

9 ile 13 Mart tarihlerinde yapılacak olan SXSW müzik festivalinde konuşacak olan Lyor Cohen (YouTube Müzik Departmanı Başkanı), beklenenden çok daha alakasız bir konu hakkında konuşacak. "Tanık olduğu depremler ve geleceği benimsemenin önemi" hakkında konuşacak olan Cohen, maalesef Remix'i tanıtmayacak.

Variety adlı siteye konuşan bir başka YouTube çalışanı, "Remix'i festivalde tanıtmak hiçbir zaman planlarımız arasında olmadı." şeklinde bir açıklamada bulundu. Sony Music Entertainment ve Universal Music Group ile çeşitli anlaşmalar imzalayan YouTube, yeni platformu Remix için daha fazla telif anlaşmasına ihtiyaç duyuyor olabilir. Abonelik hizmeti verecek olan YouTube Remix ile ilgili diğer detaylar hepimiz için merak konusu. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Youtube, Remix uygulamasıyla Spotify ve Apple Music'e rakip olabilir mi?