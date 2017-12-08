YouTube’un ücretli video servisi YouTube Red ile Google Play Müzik hizmeti bir araya geliyor. Spotify benzeri bir hizmet sunacak olan yeni uygulama, Mart 2018’de kullanıcılara sunulacak. Uygulamanın adı ise Remix olacak.

Müziğin dijitalleşmesiyle arşa çıkan dijital yayıncılık servislerinin arasına Google da katılıyor. Bunun içinse ücretli içerik yayıncılığının temellerini uzun süre attığı YouTube Red tecrübesi kullanılacak. Aynı zamanda bu adımla birlikte Play Müzik uygulaması standart bir oynatıcı kimliğinden çıkacak.

YouTube’un müzik yöneticisi Lyor Cohen, şirketin bu iki uygulama hizmetini bir araya getirmeyi bir süredir planladığını ve artık projenin son basamağına çok yakın olduklarını bildirdi. Remix adı verilecek yeni uygulama hem ses hem de müzik kliplerinin yayınlanacağı bir platform olacak.

Mart 2018’de kullanıma açılacak Remix, sektörel anlamda üç büyük müzik yayıncısıyla anlaşmalar içerecek. Bu büyük şirketler ise Sony Music, Universal ve Warner Music olacak. Yayıncı şirketlerin, YouTube üzerinden ücretsiz olarak yayınladıkları müzik içeriklerinin telif hakları konusunda uzun süredir tartışmalar dönüyordu.

Kazanılan rakamlardan memnun olmayan yayıncılar ve sanatçılar, YouTube platformundan bir bir uzaklaşmaya ve Apple Music ya da Spotify gibi servislere geçiş yapmaya başlamışlardı. Diğer yandan bu içeriklerin büyük kısmını kontrolü altında tutan Vevo ile de yeniden masaya oturulacak.

Google, müzik yayıncılığı konusunda tarafların gönlünü kazanmak için elinden geleni yapıyor. Ancak ücretsiz bir hizmet ile Apple ve Spotify gibi rakiplerin kalitesini yakalamakta zorlanıyor. Bu nedenle Remix projesi müzik alanında lider olmak isteyen Google’ın ayak sesleri olarak yorumlanıyor.

Şirketin Remix uygulamasıyla hedefine ulaşacağı hala muallak olsa da, müzik severlerin Google aracılığıyla iddialı bir seçeneğe sahip olmaları oldukça önemli. Bakalım bu servisin ücretleri ne kadar olacak ve fiyatlar konusunda Apple Music ve Spotfy ile yarışacak mı? Merakla bekliyoruz.