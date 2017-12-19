Youtube, Remix Uygulaması İçin İki Dev Şirketle Anlaşma Yaptı

Youtube, 2018 yılında yeni bir müzik akış servisini başlatmak için Sony Music Entertainment ve Universal Music Group ile uzun vadeli anlaşmalar yapmaya karar verdi.

Bildiğiniz üzere daha önce Youtube, Spotify ve Apple Music'le rekabet etmek için Remix adı verilen bir uygulamayı yayına sokacağını duyurmuştu. Bloomberg'de yer alan habere göre bu hizmet Mart 2018'de faaliyete girecek. Youtube bu anlamda, büyük müzik üreticileriyle anlaşma yoluna da gitmişti.

Bloomberg'de yer alan yeni bir habere göre ise Youtube, yeni müzik akış hizmeti için Sony ve Universal için iki yıllık bir anlaşma hazırladı. Bu anlaşmalar, YouTube'un Warner Music Group ile Mayıs ayında imzaladığı anlaşmaya benziyor ve Remix'in piyasaya sürülmesi için alt yapı çalışmalarını kapsıyor.

YouTube'un adı geçen şirketlerle yaptığı anlaşmaya göre, YouTube'a yüklenen telif hakkıyla korunan müzikler için telif ücreti belirlendi. Sonuç olarak, video servisinin, uzun zamandır endüstride bir tartışma konusu olan müzik şirketlerinin gelirini artırma çabasıyla telif hakkıyla korunan müziğin kullanıcı yüklemelerini azaltmaya çalışacağı bildirildi.

Diğer yandan Remix'in ileriye yönelik olarak piyasaya sürülmesi, Alphabet'ın müzik akışlı servis oyununa girme yönündeki üçüncü girişimi olacak. Şirketin önceki alanda yaptığı girişimlerden Google Play Müzik ve YouTube Music Key, Apple Müzik ve Spotify gibi abonelik ücretleri konusunda istenen başarıyı sağlayamadı. 2014 yılında başlatılan YouTube Music Key ilerleyen süreçte YouTube'ın reklamsız, abonelik tabanlı video servisi YouTube Red'e dahil edildi. Siz ne düşünüyorsunuz Youtube bu son hamlesiyle Spotify ve Apple Müzik'ten rol çalabilir mi?