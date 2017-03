Uzun süredir konuşulan adımı sonunda atarak duyurusunu yapan YouTube, YouTube TV adını verdiği çevrimiçi televizyon dünyasına resmen adım attı.

Ülkemizde Tivibu, TV+ gibi isimler ile gördüğümüz, Blu TV’yi de dahil edebileceğimiz çevrimiçi televizyon dünyasına bir yenisi ve aynı zamanda güçlü bir rakip resmen geliyor. Google’ın çevrimiçi video servisi olup aynı zamanda dünyanın en büyük mecralarından biri olan YouTube, yeni televizyon hizmetini YouTube TV adıyla duyurdu.

Şu anda Amerika’ya özel olan hizmette ABC, CBS, FOX, NBC, ESPN, Nat Geo, YouTube Red, USA Network gibi kanalları canlı olarak izleyebileceksiniz. Aynı zamanda Fox Soccer Plus ve Showtime’a da sahip olan YouTube TV, sadece bu iki kanal için ekstra ücret talep edecekken 6 kişiye kadar kullanım hakkı sunan 35 Dolar’lık aylık ödemeli tek paket ile gelecek.

TV, bilgisayar ve bir de özel mobil uygulaması olacak olan YouTube TV, Cloud DVR özelliği ile izlediğiniz yayınları sınırsız bulut depolamanıza kaydedebilmenizi de sağlayacak. Ayrıca bahsedilen kanalların dizilerindeki eski bölümlere de göz atabileceğiniz yapımda böylece How I Met Your Mother, Two and a Half Men, The Big Bang Theory, Person of Interest, Mentalist, Limitless, Lost, Simpsonlar, Family Guy, Gotham, Master Chief gibi birçok seriye de ulaşabileceksiniz.

Daha sonrasında küresel olarak yayılma ihtimalinin şu anda oldukça düşük olduğu YouTube TV’nin nasıl bir başarı yakalayacağı ise merak konsusu.