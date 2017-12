Youtube Rewind 2017'yi Yayınladı!

Youtube her yıl internet trendlerini, yılın popüler şarkılarını ve popüler Youtuber'larını bir araya getirdiği Rewind videolarının 2017 için özel yaptıkları versiyonunu yayınladı.

Youtube her yılın trendlerini, önemli konu başlıklarını, en çok izlenen Youtuberlarını ve popüler müziklerini bir araya getirmek için yıl bitmeden yayınladığı Rewind başlıklı videolarının bir yenisini yayınladı. Her yıl ki gibi bu yıl da oldukça keyifli bir video hazırlayan Rewind ekibinin yayınladığı videonun başlığı ise "YouTube Rewind: The Shape of 2017 | #YouTubeRewind" oldu.

Despacito ve Shape Of You şarkılarının birleşiminden hazırlanan videonun müziğinin yanında, bu yıl dünya çapında yükselen Youtuber Lele Ponz ise videonun merkezindeydi. Bu yılki güneş tutulmasından, stres çarkına, Porto Rico'daki kasırgadan Poppy'ye kadar yine yılın önemli trandlerini içeren video ilk defa ülkemizden çıkan bir trendi de barındırıyor. Yaklaşık 3-4 saniyeliğine Nusret'in "Salt Bae" diye de bilinen tuz dökme hareketini de gördüğümüz videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu yılın "Rewind" yani "Geri sar" videosunu beğendiniz mi?