YouTube, Sahte Haberlere Topyekun Savaş Açtı!

Google, sahte haberlere karşı muazzam bir mücadele yürütüyor. Doğal olarak YouTube da, bu mücadeleyi vermekten kaçınmıyor.

Google sahte haberlere karşı zaten bayrak kaldırdı. Ancak Google gibi bir bilişim devi bile sayısız yalanla baş etmekte zorlanıyor. Projenin başarıya kavuşması için insanlar da doğru ile yanlış arasındaki farkı ayırt etmeli ve sahte haberlere itibar göstermemeli. Bu amaç doğrultusunda YouTube kanadı, İngiliz gençlere bilişim çalışmaları aracılığıyla sahte haberlerin ayırt edilmesini sağlayacak bir İnternet Vatandaş Programı başlattı.

YouTube'un organizasyonları; gençleri gerçekleri kontrol etmeye, "sosyal sızıntılardan" kaçmaya, nefret söylemleriyle sorumlu bir şekilde ilgilenmeye ve raporlamaya teşvik edecek. YouTube programı 21 Nisan'da Liverpool'da resmen başladı ancak tüm dünyaya yayılması biraz zaman alacak. Bilişim atölyelerine, gençlerin kültürüne, çeşitliliğine ve eğitimine odaklanan YouTube, insanları bilinçlendirmek için olağan dışı adımlar atıyor.

Video paylaşım devi, sadece birkaç olayın üstesinden gelerek gençler arasında sahte haberlerin yayılmasını ortadan kaldırmayı beklemiyor. Daha ziyade, YouTube'un eylemleri daha büyük bir stratejinin parçası. Amaç hem video yayıncılarını hem de kullanıcıları bu tür tehditlere karşı önlem almaya teşvik etmek. Teorik olarak bu hareket, YouTube'un geniş yelpazede “çevrimiçi nefret” söylemiyle savaşmak istediğini gösteriyor.

