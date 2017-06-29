Son aylarda gittikçe artan, tabiri caizse “online şiddet” diyebileceğimiz vakalara bir yenisi daha eklendi. Genç bir çiftin açtığı ve çeşitli içerikler yayınladıkları YouTube kanalı, bir ölüme sahne oldu.

ABD’nin Minnesota eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki Monalisa Perez, bir YouTube videosu çekerken yalnışlıkla erkek arkadaşını vurması sebebiyle adam öldürme suçundan yargılanıyor. Perez, söz konusu kazanın hemen ardından 911’i arayıp durumu bildiriyor ve geçtiğimiz Pazartesi gecesi tutuklanıyor. Erkek arkadaşı Pedro Ruiz ise 22 yaşında hayata gözlerini yumuyor.

Çift iddialara göre, kalın bir kitabın kurşun geçirmeyeceğine dair deney yapmak istedi ve bu videoyu daha fazla takipçi kazanmak için La Monalisa isimli kanallarına yükleyecekti. Ruiz ise deney esnasında kalın kitabı göğüs hizasında tutuyordu ve ne yazık ki sonuç bekledikleri gibi olmadı.

Perez ve Ruiz ilk olarak geçtiğimiz Mart ayında, YouTube kanalları La MonaLisa için video hazırlamaya başladılar. Çiftin daha önceki videolarının çoğu, günlük vlog’lar ve kamera önünde acı biber yemek gibi içerikler sağlıyordu.

Ölen gencin halası Claudia Ruiz, gençlerin “Daha fazla izleyici istiyoruz, ünlü olmak istiyoruz” dediklerini söyledi.

Genç ve bilinçsiz YouTuberların tehlike dozunu giderek arttırdıkları iddialara girerek çektikleri videoların sayısı gün geçtikçe artıyor. YouTube’a şöhret ve para umuduyla giren gençlerin sayısı artmaya devam ederken, sosyal medya mecralarındaki şiddet dolu içeriklerin sayısı da artıyor. Her yeni yayıncının diğerlerinden ayrılmak için aldığı riskler ise, yavaş yavaş içeriklerin tüm dünyaya ulaşmasını sağlayan mecraları suçlu konuma getiriyor.

Perez’in mahkemesi bugün ABD’de görülecek ve genç kız New York Times’a göre 10 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.