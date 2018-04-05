YouTube’un Kaliforniya’daki genel merkezine düzenlenen silahlı saldırının zanlısı, olay yerinde intihar eden bir YouTube yayıncısıydı. Nasim Ahgdam’ın kanalında yaptığı ilginç yayınlar, ülkemizin popüler eleştiri ve hiciv kanalı Yorekok’un radarına, bundan iki yıl önce yakalanmıştı. Yorekok, olaydan sonra oldukça anlamlı bir uyarı videosu yayınladı.

İnternet kültürünün gerçek dünyaya taşınmaya başladığı bir dönemde yaşıyoruz. Dijital bilgi havuzundaki kirli suların zaten çok da temiz olmayan gerçek dünyaya akması, şok edici olayları da beraberinde getiriyor. Son zamanlarda YouTube yayıncılarına düzenlenen saldırılar, intihar ormanlarındaki video çekimleri ve son olarak da bir YouTuber’ın şirketin genel merkezine düzenlediği silahlı saldırı.

Bu saldırıda kimsenin ölmemesi, benzerlerinin gerçekleşmeyeceği anlamına gelmiyor. YouTube’un içerik kültürü insanların kendi hayatlarından kopmalarına neden oldukça, olaylar ne yazık ki devam edecek.

YouTube Türkiye’nin hiciv dolu eleştiri kanalı olan Yorekok, bundan tam iki yıl önce saldırganın kanalını incelemişti:

Videonun amacı, birbirinden çarpık içeriklerin olduğu bu kanalın gereksizliğini, büyük bilgi kirliliğine yol açan popülaritesini eleştirmekti. Biraz da eğlendirmek tabii. Eminiz ki Yorekok da böyle bir olayın gerçekleşeceğini tahmin edemezdi.

Bir bakıma Yorekok, bu videoyla benzer içerik üreticilerinin bazı sorunlara neden olacaklarını da gün yüzüne çıkartmış oldu. Normalde pek de ciddiye almadığımız bu tarz kişilerin internetteki kimlikleri, gerçek dünyaya açılacak büyük bir pislik kapısının anahtarı olabilir. Zaten yaşanan olaylar da tam olarak bunu gösteriyor.

Ahgdam’ın düşen YouTube gelirleri dolayısıyla sürekli yakındığı da ailesi tarafından verilen ifadelerde ortaya çıktı. Onu asıl kızdıran şey ise kanalından para kazanmasının engellenmesi olmuştu. Bu durumun pek çok sosyolojik ve psikolojik etkisi olduğu bir gerçek. Böyle olaylardan sonra, sosyal psikolojiye dair araştırmaların da genişletilmesi gerekiyor.

Yorekok, gerçekleşen olaydan sonra acilen durumu değerlendirdiği bir video yayınladı:

Kendisinin uyarılarını son derece haklı görüyor, izleyen insanların internetteki ve sosyal medyadaki alışkanlıklarını düzene koyması gerektiğini düşünüyoruz. Elbette bu ilişkinin tam tersini de ele alıp, sosyal medyada görülen her şeye inanmamakta da fayda var. Çünkü o da toplumsal kaosun bir anahtarı olabilir. Facebook’un ırkçılık ve bireysel silahlanmaya yönelik reklamlara izin vermesiyle süreç çoktan başladı.