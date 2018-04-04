YouTube Saldırganının Kimliği Belli Oldu!

YouTube’un Kaliforniya’daki genel merkezine dün geç saatlerde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği belli oldu. Nasim Najafi Aghdam ismindeki 39 yaşındaki kadının bir YouTube kanalı olduğu ve içeriklerinin filtrelendiği ortaya çıktı.

YouTube genel merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı ve olay sırasında saldırgan intihar etti. Bu trajedik olayın yankıları sürerken, saldırganın kimliği de ortaya çıktı. Sosyal medya fenomeni olan Nasim Najafi Aghdam isimli şahsın bir de Nasime Sabz isminde Farsça, İngilizce ve Azerice yayınlar yaptığı kanalı vardı.

Aslen İran asıllı olan Aghdam’ın kanalı, garip görünüşü ve tarzı dolayısıyla bir dönem küresel çapta viral olan içeriklere sahipti. Kanal, olayın hemen ardından YouTube tarafından kapatıldı. Ancak Aghdam’ın çektiği “YouTube içeriklerime engel koyuyor ve filtreliyor” isimli videosu hala dolaşımda, farklı kanallar tarafından paylaşılıyor.

Aghdam, sosyal medyada ayrımcılığa maruz kaldığını ve bu işin başının YouTube olduğunu söylüyordu:

ABD basınına yansıyan haberler, saldırganın 9 milimetrelik bir silah kullandığına yönelikti. Ayrıca olayın terör örgütleriyle bağlantısının bulunmadığı, Aghdam’ın uzun süredir Kaliforniya’da yaşadığı bildirildi.

2017’nin Şubat ayında Facebook sayfasından “YouTube’da eşit büyüme fırsatı yok” mesajı paylaşan Aghdam’ın ürettiği içeriklerin bütünlük taşımadığı söyleniyor. Videolarında veganlık, spor ve egzersiz, giyim ve yöresel danslarla ilgili içerikler bulunuyor.

Bir dönem ülkemizdeki en büyük eleştiri kanallarından Yorekok da Nasimi Sabz isimli kanal hakkında içerik yayınlamıştı.

Aghdam’ın olası bağlantıları ve olay hakkındaki soruşturmalar devam ediyor. Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu bildiriliyor.