Dünyanın en büyük video paylaşım ve içerik platformu YouTube’un genel merkezine düzenlenen saldırı hakkında şüphe uyandıran bir gelişme yaşandı. Saldırı sırasında bir YouTube yöneticisinin Twitter hesabı ele geçirildi ve yanıltıcı bilgiler paylaşıldı.

YouTube saldırısının yankıları sürmeye devam ediyor. Silahlı saldırganın kimliğinin belirlenmesinin ardından soruşturma genişletildi. Olayın bir terör örgütü ile bağlantılı olmadığına yönelik açıklamalar yapıldı. Saldırısı sırasında intihar eden saldırganın 39 yaşında İran asıllı ve Kaliforniya’da yaşıyan bir YouTube içerik üreticisi olduğu anlaşıldı.

Olay dışarıdan farklı aktörlerin etkisini göstermese de saldırı sırasında şüphe uyandıracak bir korsanlık girişimi de yaşandı. YouTube ürün yöneticilerinden olan Vadim Lavrusik’in doğrulanmış Twitter hesabı ele geçirildi ve hesap üzerinden olay hakkında yanlış bilgiler paylaşılmaya başlandı.

Söz konusu paylaşımların, olay gerçekleştikten 20 dakika sonra başlaması da şüphelerin artmasına, saldırının bir arka planı olduğunu düşünmemize yol açıyor.

Bir gazetecinin yanlış bilgiler paylaşıldığını fark etmesi üzerine Twitter CEO’su Jack Dorsey, durumla ilgilendiklerini söyledi:

“Onun hesabından paylaşılan bu tweetler kesinlikle ona ait değil”

“İlgileniyoruz.”

Twitter bir süre sonra karışıklığa ve bilgi kirliliğine yol açan gönderileri ortadan kaldırdı. Jack Dorsey, sosyal medyada yayılan yalan haber ve yanlış içeriklerin önüne geçmek için daha fazla çaba sarf ettiklerini belirtti. Durumun fark edilmesinin ardından sonra bir süre daha hesaptan yalan haberler paylaşılmaya devam edildi.

Korsanların hesaba hangi yöntemlerle ulaştıkları henüz bilinmiyor.

Sizce bu saldırının ardında farklı aktörler ya da bir terör örgütü bulunuyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz.