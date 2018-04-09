Kadın Kitle Katliamcıları Neden Çok Nadir Oluyor?

Bir kadının bir mekanda silahlı saldırı düzenleme durumu çok nadir gerçekleşir. Birkaç gün önce YouTube binasında gerçekleşen olayın ardından kadınların neden erkeklere göre daha az saldırı düzenlediğini araştırdık.

Geçtiğimiz günlerde eşine çok az rastlanır bir olay yaşandı. Amerika’nın Kaliforniya eyaletindeki San Bruno şehrinde bulunan YouTube ana merkezine saldırı yapıldı. YouTube cephesinde korkunç dakikaların yaşandığı günde 1’i erkek 2’si kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı. Saldırıyı düzenleyen kişi ise kendisini vurarak intihar etti.

Bu tarz kitlesel saldırılar korkunç görüntülere sahne oluyor olsa da, bu olayın bir özelliği daha vardı. Saldırıyı düzenleyen kişi bir kadındı. Günümüzde gerçekleştirilen saldırıların çok büyük bir kısmını erkeklerin yaptığını görüyoruz. Şiddet konusunda çok daha asabi olan erkekler, bu konuda kara bir üne sahipler.

Loyola Üniversitesi’nde insani gelişme ve şiddeti araştıran psikolog James Garbarino, “Kadın kitle katilleri çok daha az. Bunun için yeterli vaka yok” diyerek bu olaydaki istisnai durumu belirtiyor.

Cinsiyet ve Şiddet

Dünya genelinde kadınlar, erkeklere göre cinayete çok daha az meyillidirler. Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen cinayetlerin yalnızca yüzde 10 ila yüzde 13’ünü işleyen kadınlar, bunu yaparken de genelde ateşli silahlardan uzak dururlar. Ortaya çıkan bilgilere göre ateşli silah saldırılarının yalnızca yüzde 8’inde kadınlar bulunuyor. Buna karşılık kadınlar bir kişiyi öldürürken yüzde 40 ihtimalle zehirleyerek öldürmeyi tercih ederler.

Sebep Evrim Olabilir mi?

Neden erkeklerin kadınlara göre daha çok şiddete yönelik olduğu hala tam olarak bilinmiyor, ancak yıllar boyunca erkeklerin şiddet sonucunda övgü almasının günümüzde erkeği daha saldırgan yaptığı düşünülüyor. Eski çağlarda avı için gerekirse savaşması gereken erkek bunun için her zaman övgü toplamış, bu da günümüzde daha saldırgan olmalarını sağlamış. Bu sebeple bir kadın erkeğe nazaran çok daha az şiddete baş vuruyor. Bu şiddet hissimiz, hepimizin genetik kodlarında yer alıyor.

Kadın Canlı Bombalar da Yok

İnsanın kendisini havaya uçurması, son derece sadist bir davranış. Tanımadığınız pek çok insanın hayatını kendinizle birlikte alıyorsunuz. Ne yazık ki ülkemiz de hain terör örgütlerinin bu tarz eylemleri ile sıkça karşılaştı. Ama bu konuda da erkeklerin bir üstünlüğü var. Kadınlar bir pasif şiddet biçimi olan canlı bomba olmaktan uzak duruyorlar. Bu sebeple bu tarz saldırganların hemen hemen hepsi erkeklerden oluşuyor.

Amerika’da yaşanan YouTube saldırısında bir kadının böylesine vahşice şiddet uygulaması akılları karıştırdı. Kadının saldırıdan sonra intihar etmesi, olayı iyice çıkmaz bir hale getirdi. Şu anda hastanede tedavi halinde bulunan 3 yaralının 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Güvenlik ekiplerinin ilerleyen dönemde olayın ardındaki sır perdesini aralaması bekleniyor.