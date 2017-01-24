YouTube Sebepsiz Yere Kuzey Kore Videolarını Birer İkişer Kapatıyor!

YouTube’un son günlerde üzerine aldığı eleştiri oklarına bir yenisi daha eklendi. Şimdi de Kuzey Kore’de üretilen içerikleri kapatan mecranın bu karar nedeni belli değil.

Son günlerde YouTube dünyasında birçok tartışma konusu ortaya çıkıyor. Özellikle abone sayılarında garip düşüşler ve büyük YouTuberların bile video izletme konusunda sorun yaşaması sebebiyle çokça eleştiri alan dünyanın en büyük video içerik mecrası, bu sefer de Kuzey Kore sorunu yaşatıyor.

Bildiğiniz gibi Kim Jong-Un sebebiyle neredeyse tüm dünya ile problem yaşayan Kuzey Kore, şimdi de tahminlere göre bu siyasi problemler yüzünden Kuzey Koreli içerik üreticileri sorun yaşıyor. YouTube’un sebepsiz yere Kuzey Koreli kanal içeriklerini birer ikişer kapattığını iddiası artarken şu anda YouTube ya da Google tarafından böyle bir kararın olup olmadığı bilinmiyor.

En büyük ihtimal olarak biraz önce bahsettiğim gibi Kim Jong-Un’un tutumu sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore arasında gerilimli bir hava olması ve Donald Trump’ın resmen ABD Başkanı olması tahminleri yürütülürken YouTube’dan gelebilecek olası açıklama ile konu netleşmiş olacak.