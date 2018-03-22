Pazartesi günü politikasını güncelleyen YouTube, silah ve silah aksesuarı kurulumunu anlatan, ayrıca silah aksesuarı satışı gerçekleştiren içerikleri kaldırmaya başladı.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay henüz 19 yaşındaki bir saldırgan eski okuluna makineli tüfekle bir baskın gerçekleştirmiş ve 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bu korkunç olay Birleşik Devletler’deki sivil silahlanma karşıtlarını ayağa kaldırmış, silahlanma konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmişti.

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu konumunda bulunan YouTube, dünyanın neredeyse her bölgesinden ve her yaştan kullanıcı kitlesine sahip. Hal böyle olunca da YouTube’un sahibi olan Google, insanları silahlanmaya teşvik eden içerikler konusunda biraz daha hassas olmak zorunda kalıyor.

Mountain View merkezli şirket, pazartesi günü sessizce YouTube içerik politikasını güncelledi. Güncelleme ile birlikte YouTube, silah kurulumu ve ev tipi silah aksesuarının nasıl yapılacağını gösteren videoları kaldırmaya başladı. Ayrıca silah aksesuarı satışı gerçekleştiren videolar da platformdan kaldırılıyor.

Yeni politika güncellemesi ile ateşli silahlar konusundaki tutumunu daha da katılaştırmış olan YouTube, web sitesinde ‘’YouTube, ateşli silahlara ait belirli türdeki içerikleri yasaklıyor.’’ açıklamasını yaparken ateşli silahlar, cephane, yüksek kapasiteli şarjör, ev yapımı susturucu ve ateşli silah aksesuarı yapımını anlatan içeriklerin yasaklı olduğunu belirtti.