YouTube, Vegas katliamında modifikasyondan geçmiş silahların kullanılması üzerine silahların nasıl modifiye edildiğini gösteren videoları kaldırmaya başladı.

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube, geçtiğimiz hafta yaşanan Vegas katliamının ardından silahların nasıl modifiye edileceğini öğreten videoları yasaklamaya ve kaldırmaya başladı. Bir YouTube sözcüsü, Vegas saldırısının ardından politikalarını silahların nasıl daha hızlı ateşleneceğini ve modifiye edileceğini öğreten videoları da kapsayacak şekilde genişlettiklerini açıkladı. Sözcü, YouTube’un uzun zamandır zararlı ve tehlikeli içeriklere karşı bir politikasının olduğunu, bu politikaya ateşli silahlar satma ve teşvik etmeye ek olarak silahları modifiye etme ve geliştirme videolarını da eklediklerini belirtti.

Vegas saldırısını gerçekleştiren teröristin otel odasında bulunan silahların 12’sinde geri tepmeyi engelleyen ve yarı otomatik silahların daha hızlı ateşlemesini sağlayan ‘bump stock’ takılıydı. ABD Ulusal Tüfek Derneği, silahlarda ‘bump stock’ kullanılmasına getirilecek bir kısıtlamayı destekleyeceklerini fakat tamamen yasaklanmasını kabul etmediklerini belirtti.

YouTube, silahların nasıl modifiye edileceğini gösteren videoları kapsayacak şekilde politikasını genişlettiğini açıklasa da YouTube’un bu videolardan arındırma konusunda yeterince hızlı çalıştığını söyleyemeyiz. YouTube’da hala silahların nasıl geliştirileceğini gösteren binlerce video bulunmakta.