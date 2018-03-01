YouTube, Siyasi İçerikli Kanalları ‘Yanlışlıkla’ Kaldırdı!

YouTube yaşanan son skandalların ardından, zararlık içerik politikalarını sert bir çizgiyle yeniden belirledi ve yapay zekayı devreden çıkartıp bu işe bakacak insanları görev başına çağırdı. Ancak yeni sistem bile büyük sıkıntılara neden oldu.

YouTube, günden güne internet ortamının çöplüğü haline gelmeye başladı. Çocuk istismarı, bireysel silahlanma, pozitif ayrımcılık ve cinsiyetçilik ve hatta intihar teşvikçisi videolara kadar her şey rahatlıkla yayınlanabiliyor.

Normal şartlarda Google, zararlı içeriklerin tespiti ve kaldırılması için yapay zekayı kullanıyor. Fakat bu yöntemin nafile olduğunu, YouTube üzerinde biraz gezinirseniz çok çok iyi anlayacaksınız. Logan Paul olayından sonra alarma geçen yönetim, YouTube algoritmalarının başarısızlığını kabul edip eşik bekçiliğini insanlara devretme kararı aldı. Sene başından bu yana platform, çeşitli insanlardan oluşan bir ekip tarafından ve gene yazılımların da desteğiyle kontrol ediliyor.

Yapay zeka gibi insanların da bu işte başarısız olma ihtimallerine değinmiştik, biraz erken konuşmuşuz. Çünkü başarısız oldular ve “Alt-right” yani “aşırı-sağ” olarak bilinen siyasi görüşe ilişkin yayın yapan kanalları kapattılar, videoları ise engellediler. Ancak işin skandal kısmı bu değil. Olay açığa çıkınca YouTube tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

“Hızla oluşturduğumuz politika uygulama ekibimize, 2018 başından bu yana yeni üyeler almaya başladık. Bu üyeler, politikalarımızın bazılarını yanlış uygulayarak hatalı kaldırmalara ve engellemelere sebep olabilir. Zararlı ve tehlikeli içeriklere karşı olan politikalarımızı genişletmeye devam ediyoruz. Hata ile kaldırılan tüm videoları eski haline geri getiriyoruz.”

Kaldırılan kanallar arasında, neo-nazi destekçisi içerik üreticilerinin bir kanalı da var. Açıkçası kaldırılan videoları görüntülemeye çalıştığınızda karşınıza çıkan “Zararlık içerik, birden YouTube politikasının ihlali sonucu kaldırılmıştır” ibaresi, neo-nazi destekçisi bir kanala yakışan şey. Bunun yanlışlıkla yapıldığının söylenmesi ise tartışmaya çok açık bir durum.

YouTube, hala söz konusu aşırı sağ destekçisi kanalları geri getirmekle meşgul.