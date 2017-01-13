YouTube’dan YouTuber’lara Deliler Gibi Para Kazandıracak Yeni Özellik: Süper Sohbet!

YouTube, canlı yayın yapan kullanıcılara ek gelir sağlayacak yeni bir model daha getiriyor.

YouTube’a hem kanal sahiplerini, hem de izleyicileri ilgilendiren bir yenilik geldi: Süper Sohbet. Biraz Twitch modelini andıran (Twitch’teki gibi animasyonlu emoji desteği olmadan) bu yeniliğe değinelim.

YouTube’daki bir canlı yayın esnasında attığınız yorumlar, genelde akış esnasında kaybolup gidiyor -bu durum, izleyicilerin sayısıyla da paralellik gösterir-. Süper Sohbet, işte burada devreye giriyor ve yayında yaptığınız yorumun 5 saate kadar tepede kalmasını sağlıyor. Elbette bunun için bir miktar ödeme yapmanız gerekiyor.

Süper Sohbet’i kullanmak gayet basit: Kullanıcılar, web sohbet arayüzündeki ya da Android uygulamasındaki ‘dolar’ işaretine tıklayacaklar, daha sonra da belli bir miktar ödeme yapıp yorumunun öne çıkmasını sağlayacaklar. Yani ne kadar fazla ödeme yaparsanız, yorumunuz da o kadar yukarıda kalacak. Yaptığınız ödemenin bir kısmı YouTuber’lara, geri kalan kısmı da servis sağlayıcısına (yani YouTube’a) gidiyor. Yine de YouTuber’ların bu özellikten hiç de yabana atılmayacak paralar kazanabileceklerini söyleyebilirim.

Şimdilik belirli kanallarda kullanılabilen özellik, şu an için web ve Android platformlarını destekliyor. iOS için biraz daha beklemek zorunda kalacaksınız. Google, özelliği bu ayın sonuna kadar çok daha fazla kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor.