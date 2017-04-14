YouTube Tarihinin En Büyük Hacklenme Olayı Gerçekleşti!

OurMine isimli ünlü hacker grubu bugüne kadar YouTube tarihindeki en büyük hackleme olayına imza attı.

Daha önce Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ve Twitter kurucusu Jack Dorsey gibi kişileri hackelemeyi başaran dünyanın sayılı hacker gruplarından OurMine bu kez YouTube tarihinin en çok ses getiren hacklenme olayına imza attı.

Roman Atwood, Lilly Singh ve Ashley Hardell gibi dünyaca ünlü YouTuberların hesaplarına erişen OurMine ekibi YouTuberların milyonlarca izlenen videolarının başlığını ve açıklamasını değiştirerek 'Hey, biz OurMine'ız, endişelenmeyin güvenliğinizi test ediyoruz. Güvenliğiniz için bizimle iletişime geçin.' yazdı ve herkesin göreceği şekilde yayınladı. Ayrıca tüm bunlara rağmen YouTube'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

OurMine'ın amacı ne?

Daha önce OurMine, daha önce imza attığı büyük hack skandallarında da benzer bir ifade kullanarak kişilerin güvenlikleri için kendilerine ulaşmaları gerektiğini söylemişti. Muhtemelen OurMine'ın para karşılığı güvenlik hizmeti veren bir hacker grubu olduğu düşünülüyor ancak henüz OurMine'ın neden böyle bir şey yaptığı sırlardan ibaret.

Ayrıca Webtekno olarak daha önce sizlere OurMine'dan bahsettiğimiz bir video hazırlamıştık. Bu videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.