YouTube kanalı sahipleri, takipçileriyle daha yakından iletişim kurabilecekleri yeni bir özelliğe kavuştular.

YouTuber’lar, takipçileriyle genelde yayınladıkları videolara yapılan yorumlar üzerinden iletişime geçerlerdi. Aslında Tartışma adında başka bir sekme vardı fakat bu pek de kullanışlı değildi. Topluluk adındaki yeni sekme, kanal sahiplerinin takipçiler ve izleyicilerle daha sık iletişime geçmelerine ve aralarındaki bağı daha da kuvvetlendirmeye olanak tanıyacak.

Aşağıdaki görselden de görebileceğiniz üzere tıpkı Facebook’taki gibi gönderi oluşturabileceğiniz bir alanın yer aldığı sekme üzerinden metin, GIF ya da herhangi bir görsel paylaşımı yapılabilecek.

YouTube’u aktif kullanan bir ekip olarak burayı sık sık kullanacağımızı ve sizinle olan samimi bağımızı buradan da sürdüreceğimizi belirtmeme gerek yok sanırım. :) YouTube kanalımız üzerinden bizlere mesaj göndermek isteyenleri hemen şuradaki bağlantıya davet ediyorum.