YouTube, Trend Videolarda Porno Reklamları Gösteriyor!

YouTube Trendlerine çıkan videolarda porno reklamları gösterilmesi üzerine kullanıcılar, sosyal medyada üst üste şikayetler dile getirdiler. Konuyu inceleyen YouTube, porno reklamların kaynağı olan kanalı kısa süre içinde kapattı.

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube’a girdiğinizde bir gıda, e-ticaret ya da benzer bir ürün ya da hizmetin reklamını görmeyi normal karşılayabilirsiniz. Peki YouTube reklamlarında bir pornoyla karşılaşsaydınız ne tepki verirdiniz?

YouTube reklamlarında hangi içeriklerin görüntülenebileceğini açıklayan Google AdWords reklamcılık politikasına göre YouTube’da yetişkin içeriklerin reklamını yapmak kesinlikle yasaktır. Fakat YouTube kullanıcıları Pewdiepie, Markiplier ve Dude Perfect gibi büyük kanalların videolarından önce yetişkin içerikli reklamlar gösterilmesinden şikayet ediyorlar.

Söz konusu reklam videosunda kadrajda dans eden bir kız görülür. Buraya kadar her şey kısmen de olsa normal. Anormallik sol altta bulunan bağlantıda yer alıyor. Reklam bağlantısı kullanıcıları yetişkin içeriklerin bulunduğu bir web sitesine yönlendiriyor. Üstelik reklam bağlantısının bulunduğu görselde de pornografik bir görüntü yer alıyor.

YouTube’un konu ile ilgili açıklamasına göre şirket, grafik yetişkin içeriklere karşı açık bir politika izliyor. Fakat YouTube kullanıcılarının ilgili içeriğin YouTube politikalarına aykırı olduğu yönünde şikayetler geldiğinde içerik inceleniyor ve gerekli yaptırımlar uygulanıyor. Zira söz konusu ‘dans’ videosunu yüklemiş olan YouTube kanalı ve ilgili videolar da YouTube’dan kaldırılmış durumda.