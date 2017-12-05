Youtube Trendine Katılan 7 Yaşındaki Çocuk Hastanelik Oldu

İngiltere'de yaşayan 7 yaşındaki bir çocuk, son dönemlerin tehlikeli Youtube trendlerinden "Fire Challenge"ı evde deneyip kendini yakması sonucu hastanelik oldu.

Youtube trendi, İngiltere'nin Salisbury şehrindeki bir çocuğun hastanelik olmasına sebep oldu. Son dönemlerde Youtube'da "Fire Challenge" diye bilinen ve Youtube kullanıcılarının vücutlarının bir bölümüne yanıcı madde sürüp kısa bir süreliğine yakıp videolarını çekmesine sebep olan bir trend yükselişte. Ülkemizde daha popüler olmasa da Dünya genelinde yankılarının duyulmaya başladığı bu trendi izleyip kendi üzerinde deneyen 7 yaşındaki çocuk ciddi bir biçimde vücudu yandı.

WFMY'nin bildirdiği habere göre, Youtube'daki videoları evinde bulduğu aerosol bir sprey ile ateş yakan 7 yaşındaki çocuğun, vücudunda bulunan kozmetiklerden dolayı ateş bütün bedenine sıçradı. Saçlarına ve yüzüne sürdüğü kimyasal kozmetiklerden dolayı vücudu 3-4 saniye boyunca şiddetli bir şekilde yanan çocuğun derisinde ciddi seviyede yanıklar oluştu.

Çocuğun babası çocuk yandığı anda durumu farketse de, vücudu kaplayan ateşleri zorlukla söndürdü. Daha sonra acilen yanık tedavi birimine kaldırılan çocuğun tedavileri hala sürüyor. 7 yaşındaki Rondarius Walker'ın annesi Porshia Walker'ın açıkladığına göre, küçük Rondarius şimdi deri nakli için gün sayıyor.

Açıkçası Youtube'daki bazı trendlerin oldukça tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Bu gibi trendler dünyada yaygınlaştığı gibi anında ülkemize de sıçrıyor. Bu konuda açıkçası ülkemiz Youtube kullanıcılarının da sorumlu davranması gerektiğini düşünüyoruz. Bu gibi trendleri izleyen çocuklar bunu evde yapmaya çalışıp kendilerini yakabiliyor. Elbette burada ailenin de dikkati çok önemli ancak, bazen bu gibi tehlikeli trendlerin çok kötü sonuçlar doğurabildiği de çok açık.