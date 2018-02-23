YouTube, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de bir terörist konvoyunu vurduğu videoyu şiddet içerdiği gerekçesiyle önce kaldırdı, daha sonra yeniden erişime açtı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de teröristlerle çatışmaya devam ederken, bazı özel görüntüleri de başta resmi YouTube kanalı olmak üzere sosyal medya platformlarından halka açık olarak paylaşıyor.

Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dün yüklemiş olduğu ‘Afrin'e Silah ve Mühimmat Taşıyan Terör Örgütü Konvoyunun Vurulması’ başlıklı video, nedeni anlaşılamayan bir şekilde YouTube tarafından şiddet içerdiği gerekçesiyle kaldırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin YouTube kanalındaki videoyu izlemek isteyenler ‘’Bu video, YouTube'un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı.’’ uyarısı ile karşı karşıya kaldı.

Bu durum üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri videoyu bu sabah resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşmıştı ki video, YouTube’da da yeniden erişime açıldı. TSK’nın terörist konvoyunu vurduğu görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz.