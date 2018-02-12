YouTube, izlenme oranlarına göre Trendler'de olması gereken Reynmen’in El-Bab videosunu trend listesinden çıkardı.

Geçtiğimiz gün Türkiye’nin ünlü YouTuber’larından Yusuf Aktaş’ın (Reynmen) Suriye’nin zorlu bölgelerinden biri olan El-Bab’a giderek çektiği videosu, YouTube Trendler listesinden kaldırıldı. Fırat Kalkanı Harekatı sonucunda teröristlerden sıyrılan bir bölge olan El-Bab’a giden Reynmen, burada bu bölgeyi ve insanını anlatan bir video paylaşmıştı. 3 gün içinde 1.4 milyondan fazla izlenen video, bu yüksek izlenme oranına rağmen Trendler'de yer alamadı.

500 bin izlenmedeyken Trendler listesinde bulunan video, bir süre sonra birden YouTube Trendler'den çıkartıldı. YouTube’un neden bu videoyu başta listeye koyup daha sonrasında kaldırdığı ile net bir açıklama yok, ancak tahminlere göre bu videonun kaldırılmasının ardında otomatik algoritmalar var. Türkiye için Trendler listesi, YouTube Türkiye tarafından onaylanan bazı algoritmalara göre yapılıyor. Bu videonun ilerleyen zaman diliminde yeniden Trendler'e çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. El-Bab’a gidip orada yaşayan insanların çektiği zorluklara değinen Reynmen’in videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

YouTube’da Bir Video Trendlere Nasıl Girer?

Geniş bir izleyici kitlesine hitap eden

Yanıltıcı olmayan, tıklama tuzağı kurmayan veya sansasyonel özellikler taşımayan

YouTube’da ve dünyada olup bitenleri içerecek şekilde kapsamlı olan

Tercihen şaşırtıcı ya da yeni olan

Görüntüleme sayısı

Görüntüleme sayısındaki artış hızı

Görüntülemelerin nereden yapıldığı

Videonun ne kadar eski/yeni odluğu

Sizce, normal şartlarda trendler listesinde bulunması gereken bir videonun bu listeye girememesinin ardında ne gibi sebepler olabilir? Yorumlarınızı bekliyorum.