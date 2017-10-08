Başarılı Türk YouTuberların aralarında geçen "diss"leşmeler, nasıl başladı ve ilerledi? İşte hepsi bu yazımızda bir arada.

Enes Batur, Orkun Işıtmak, Berkcan Güven, Kafalar, Reynmen, Halil Söyletmez, Baturay gibi başarılı YouTuberların karşılıklı laf atmaları, son zamanlarda gündemi bir hayli meşgul etti. Peki bu olaylar nasıl başladı, nasıl devam etti?

İlk olarak Reynmen ve Berkcan Güven 25 Ağustos'ta yayınladıkları şarkıyla diğer Youtuber'lara içeriklerinin kötü olduklarını vurguluyorlardı. Şarkılarının adı #Biziz.

Klibin güzelliğiyle dikkat çeken şarkıda Berkcan ve Reynmen, çok iddialı bir şekilde kendilerinin bir numara olduklarını dile getiriyorlar. Fakat bu şarkıdan sonra onları bir sürpriz bekliyor. Yayınlanmasından tam 5 dakika sonra Enes Batur, neredeyse tüm Youtuber'ları hedef alan şarkısını yayınladı.

''Youtuberların Düşüşü'' adlı Enes Batur şarkısı, tüm youtuberları eleştiriyordu.

Şarkının en can alıcı noktası, kendisinden 5 dakika önce yayına giren videodaki sözlere ''Reynmen yaptığın en iyi bu mu? Al sana en iyisi oldu bu!'' şeklinde yanıt vermesi idi.

Halil Söyletmez ve Burak Güngör ise 15 Eylül'de olaya dahil olarak barışçıl bir yaklaşımla videolarını yayınladılar. Videoda kavgalara tepki gösteren ikili, '"Anlamadım neyi paylaşamıyorlar, ufacık yerde kaynaşamıyorlar.'' sözleriyle durumu özetliyorlardı.

Kafalar da aynı gün, yani 15 Eylül'de Biziz şarkısına karşılık olarak Sizsiniz şarkısını yayına aldı. Şarkıda diğer yayıncıların içeriklerine "1 liralık videolar" hükmünde sözler yer alıyordu.

Bunun üzerinden bir gün geçtikten sonra sahneye çıkan Orkun Işıtmak, Youtube çöplüğü diyerek herkese kafa atıyordu.

Videoda diğer platformlarda ünlü olup da YouTube'a gelenlere eleştri yöneltiliyor ve ''Sesi kes, videoların cidden patates, evinin adresi clickbait dere köyü, gideceğin yer belli youtube çöplüğü.'' sözleri şarkının ana fikrini açıklıyordu.

ForeverGamers'tan Mami de olaya 25 Eylül'de "Youtuberların sonu" adlı şarkısıyla mevzuya dahil olarak oldukça ciddi olduğunu gösterdi. Şarkısında Reynmen için söylediği ''Nasılmış beleş Camaro; önce anlaşır sonra dost satar o; Scorp fenomeni olmaya benzemez aga'' lafları, baya ağırdı bizce.

Baturay da olaya Youtube Fenomenleri Diss ile katılıyor ve şarkısında kendisine "Youtuber", diğer herkese "Youtube fenomeni" diyordu.

Enes Batur, 29 Eylül'e geldiğimizde bu işe nokta koymak istediğini belirten "Son Diss" adlı şarkısını yayınladı.

Fakat olmadı, yetmedi. Berkcan Güven'in 6 Ekim'de yeni bir diss videosu yayınlayacağını açıklaması sanki olayların bitmediğinin sinyallerini veriyordu.

Sözünü tutarak 6 Ekim'de yayına aldığı Berkcan Güven'in videosu, harika bir klip idi. Şarkının adı ise "Youtube benim işim!"

Şarkı gerçekten prodüksiyonu ve ekibinin büyüklüğüyle oldukça başarılı görüldü ancak garip şekilde bu olayların başlatıcısı olan ikilinin arası bozulmuşa benziyordu. Şarkıda Reynmen'e diss atan Berkcan, onu "geri vites yapmak" ile suçladı. Bunun ardından Reynmen yeni bir diss videosu daha yayınlayacağını açıkladı. Görünüşe göre savaş bir süre daha devam edecek.