YouTube TV, Apple TV ve Roku’yu 2018 Başlarına Erteledi

CNET'e bir açıklama yapan YouTube yetkilisi, TV'nin Apple ve Roku'ya aktarılması işleminin 2018 yılının ilk çeyreğine ertelendiğini bildirdi.

YouTube Ekim ayında yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftalarda YouTube TV’nin yeni uygulamalara taşınacağını duyurmuştu. Fakat, Apple TV ve Roku’nun 2018 yılı başlarına kadar YouTube TV uygulamasını almayacakları anlaşıldı.

Söz konusu gecikme, bu cihazları kullananları hayal kırıklığına uğratmış olmakla birlikte Google, YouTube TV’yi Chromecast, Xbox One, Android TV ve Samsung ile LG Akıllı TV’lerin en yeni modellerine getirmeyi başarmıştı.

YouTube’dan bir temsilcinin söylediği kadarıyla 2018 yılının ilk çeyreğinde geleceği düşünülen YouTube TV’nin, Apple TV ve Roku uygulamaları ile birlikte bazı eski Samsung ve Sony aıllı TV’lerine de getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Fakat Apple TV ve Roku uygulamalarında olduğu gibi bu konuda da net bir tarih bulunmuyor.