YouTube TV Uygulaması, Sonunda Android TV'ye Geldi

YouTube'un TV servisi sunduğu uygulaması, firmanın istatistiksel incelemesi sonrasında sonunda Android TV'lere uyarlandı.

Google'ın geç olmuş güç olmamış bir kararı olarak gördüğümüz hamlesi, üreticiyi sonunda diğer servislerle mücadele edebilecek hale getiriyor ve mantıklı bir yapı oluşturuyor.

YouTube TV servisini kullanan tüm kullanıcılar, Google'ın ifade ettiğine göre, bu servisi kullandıkları sürenin yarısından fazlasını bir tür araçla büyük ekranda görüntülüyorlar. YouTube TV, Nisan'da ilk olarak piyasaya sürüldüğünden bu yana kullanıcılar telefon, tablet ve bilgisayarlarında spor müsabakalarını, yerel ve ulusal haberleri, favori şovlarını izlediler.

YouTube Resmi Blog'unda yayınlanan yazıda açıklandığı üzere, Google, bugün resmen YouTube TV uygulamasının Android TV versiyonunu çıkardı. Bu versiyon, NVIDIA SHIELD ve Android TV yüklü Sony başta olmak üzere diğer markaların cihazlarında kullanılabilir durumda. Uygulama ayrıca Xbox serisi oyun konsollarında da kullanılabiliyor. Firmanın açıklamasında en çok dikkat çeken noktalardan biri de uygulamanın önümüzdeki haftalarda Android olmayan akıllı TV'lere de gelecek olması sayılabilir. Bu televizyonlar Sony, LG, Samsung akıllı TV'ler ile Apple TV'yi kapsıyor.

Şuan için ABD'de 50 metro bölgesinde aktif durumda olan, yani ABD'nin üçte ikisinde, YouTube TV, iddiaya göre oldukça hızlı bir biçimde yayılıyor. Ülkemize gelmesi yakın zamanda gerçekleşecek bir olay gibi görünmüyor.